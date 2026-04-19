هيثم فاروق: الزمالك يملك الأفضل في كل المراكز.. وسيتوّج بالكونفيدرالية دون شك

أكد هيثم فاروق، نجم الزمالك السابق، أن وصول القلعة البيضاء إلى نهائي بطولة الكونفدرالية مستحق، مشددًا على أن الفريق سيتوج بالبطولة.

وقال فاروق، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد عبدالجليل، المذاع على قناة نادي الزمالك: "ما حدث من جماهير الزمالك في مباراة شباب بلوزداد لا أستطيع وصفه، وأفتخر بأنني زملكاوي، وهو أفضل قرار اتخذته في حياتي، وكنت سعيدًا بمنظر الجماهير".

وأضاف: "جماهير الزمالك ظهرت بصورة حضارية في مباراة شباب بلوزداد، ومحاولة التقليل من قدرات وإمكانيات ناصر منسي أمر مرفوض، فهو أفضل مهاجم في الدوري المصري، وخوان بيزيرا هو أفضل لاعب في مصر خلال الوقت الحالي".

وأوضح: "مهدي سليمان هو أفضل حارس مرمى في الدوري المصري خلال الفترة الأخيرة، وأتواصل مع ناصر منسي دائمًا، فهو لاعب زملكاوي ويعشق نادي الزمالك، ولا ينظر إلى الانتقادات التي يتعرض لها".