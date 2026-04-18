وزير الأوقاف يشارك في مناقشة رسالة ماجستير بكلية التربية جامعة طنطا

شارك الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف - اليوم في مناقشة رسالة ماجستير تقدَّم بها الباحث محمود توفيق الزناتي السيد الزناتي - عضو الإدارة المركزية لشئون الدعوة - بعنوان: «برنامج إلكتروني مقترح لتصويب الفهم الخاطئ لبعض المفاهيم البيئية في التربية الإسلامية وأثر ذلك على تنمية الوعي البيئي لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية»، وذلك بكلية التربية بجامعة طنطا في تخصص مناهج وطرق تدريس التربية الإسلامية.

كان في استقبال وزير الأوقاف لدى وصوله كلٌّ من:الدكتور حاتم أمين - نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور السيد العجوز - نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور أحمد هلال - عميد كلية التربية، حيث رحّبوا به، وأعربوا عن تقديرهم لمشاركته في هذا الحدث العلمي.

وضمَّت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة كلًّا من: الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف - مناقشًا خارجيًّا؛ والأستاذة الدكتورة نادية علي مسعود أبو سكينة - أستاذ مناهج وطرق تدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية المتفرغ بكلية التربية - جامعة طنطا - رئيسًا ومشرفًا؛ و الدكتور محمد سالم أبو عاصي - أستاذ التفسير وعلومه، وعميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر الشريف - مشرفًا خارجيًّا؛ والأستاذ الدكتور حمدي عز العرب عميرة - أستاذ مناهج وطرق تدريس تكنولوجيا التعليم بكلية التربية - جامعة طنطا - مناقشًا داخليًّا. وقد استُهلَّت المناقشة بتلاوة قرآنية عطرة تلاها القارئ الشيخ عبد الرحمن الباري.

وأعرب وزير الأوقاف في بداية كلمته عن تقديره للجهود العلمية المبذولة، مشيدًا بموضوع الرسالة الذي يجمع بين التربية الإسلامية والقضايا البيئية المعاصرة، مؤكدًا أهمية توظيف البرامج الإلكترونية في تصويب المفاهيم الخاطئة لدى الطلاب، بما يسهم في بناء وعي بيئي رشيد، وإعداد جيل مدرك لمسئوليته تجاه مجتمعه.

وخلال المناقشة، دار حوار علمي ثري تناول آليات تطوير المناهج التعليمية، ودور التربية الإسلامية في تعزيز السلوك البيئي الإيجابي، مع إبراز أهمية الدمج بين القيم الدينية والتطبيقات التكنولوجية الحديثة في العملية التعليمية.

ومن جانبهم، رحّب الحضور بمشاركة وزير الأوقاف، معربين عن تقديرهم لحرصه على دعم البحث العلمي والتفاعل مع القضايا التربوية المعاصرة، بما يعزز التكامل بين المؤسسات الدينية والأكاديمية.

وانتهت اللجنة إلى منح الباحث درجة الماجستير في مناهج وطرق تدريس التربية الإسلامية بتقدير ممتاز، واختُتمت المناقشة في أجواء علمية متميزة، اتسمت بالعمق العلمي والتفاعل المثمر بين أعضاء اللجنة والباحث، مع التوصية بطباعة الرسالة وإهداء نسخة منها لوزارة الأوقاف.