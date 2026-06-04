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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تداول إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية بجروبات الغش على تليجرام

جروبات الغش
جروبات الغش
ياسمين بدوي

تشهد الآن جروبات الغش على تليجرام تداولا لـ إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 التي يؤديها الطلاب الآن داخل اللجان

يأتي ذلك بعد أن نجحت جروبات شاومينج للغش في نشر صور الأسئلة على تليجرام بعد نصف ساعة فقط من توزيعها باللجان

ومن جانبها تقوم غرف العمليات بمديريات التربية والتعليم بتتبع الصور المتداولة على جروبات شاومينج للغش على تليجرام بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ، للتأكد من صحتها وتحديد هوية مصورها في حال ثبوتها لاتخاذ الاجراءات اللازمة

وكانت قد أكدت مديريات التربية والتعليم ،  أنه سيتم تطبيق القرار الوزاري الخاص بحظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان للطلاب والمعلمين والعاملين في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026  

كما شددت مديريات التربية والتعليم على منع  حيازة الساعات الذكية أو السماعات أو أي أجهزة إلكترونية داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ، سواء للطلاب أو المعلمين أو العاملين باللجان

وأكدت مديريات التربية والتعليم ، على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين، تنفيذًا للكتاب الدوري رقم (8) لسنة 2024، حفاظًا على نزاهة الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

يأتي ذلك في إطار جهود مكافحة الغش والحفاظ على انضباط لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

 

وتنطلق اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 في القاهرة والجيزة وعدد من المحافظات

وفي هذا الإطار ، أكدت الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أن المديرية رفعت درجة الاستعداد إلى أقصى مستوياتها، لضمان خروج امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بصورة تليق بأبناء العاصمة، مؤكدة على أن جميع الأجهزة التعليمية والإدارية تعمل وفق خطة محكمة تستهدف توفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة تحقق العدالة وتكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

وأوضحت أن امتحانات الشهادة الإعدادية 2026  تنطلق اليوم بأداء الطلاب مادتي الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والتربية الفنية، وسط متابعة ميدانية دقيقة وإجراءات تنظيمية وأمنية مشددة، مع توفير الأجواء المناسبة التي تساعد الطلاب على التركيز وأداء الامتحانات في حالة من الهدوء والطمأنينة.

وأضافت أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات يبلغ 214,367 طالبًا وطالبة، منهم 110,148 طالبًا و104,219 طالبة، مؤكدة أن حق الطالب في أداء الامتحان مكفول بالكامل، وأنه لن يتم حرمان أي طالب من دخول الامتحان طالما التزم بالضوابط المنظمة.

وشددت " مدير تعليم القاهرة" على تفعيل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المديرية، إلى جانب غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، وربطها إلكترونيًا على مدار الساعة لرصد الموقف أولًا بأول والتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة بما يضمن انتظام سير الامتحانات داخل جميع اللجان.

كما وجهت بضرورة التواجد الميداني المستمر لقيادات الإدارات التعليمية داخل اللجان، والمتابعة اللحظية لسير الامتحانات، والتعامل بحسم مع أي مخالفة أو محاولة للإخلال بالانضباط، مع التأكيد على توفير المعاملة اللائقة للطلاب وأولياء الأمور والعاملين.

واختتمت " مدير تعليم القاهرة " تصريحاتها برسالة طمأنة إلى أولياء الأمور، مؤكدة أن المديرية أتمت جميع الاستعدادات وأن منظومة الامتحانات تسير وفق خطة دقيقة ومتكاملة، متمنية لأبنائها الطلاب التوفيق والنجاح وتحقيق أفضل النتائج.

إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الشهادة الإعدادية 2026 الإعدادية 2026

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