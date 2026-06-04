الذهب يرتفع مع ترقب بيانات الوظائف الأمريكية وانحسار نسبي لمخاوف التضخم

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال التعاملات الآسيوية التي جرت اليوم /الخميس/، في ظل مؤشرات أولية على تراجع حدة التوترات في الشرق الأوسط؛ ما أسهم في تهدئة بعض المخاوف المرتبطة بالتضخم بينما يترقب المستثمرون صدور بيانات سوق العمل الأمريكية الرئيسية للحصول على مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.

وصعد الذهب الفوري بنسبة 0.6% ليصل إلى 4,460.8 دولار للأوقية فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.5% إلى 4,486.84 دولار للأوقية.. بحسب ما نشرته وكالة (بلومبرج) الأمريكية.

وجاء هذا الارتفاع بعد أن تراجع المعدن الأصفر بأكثر من 1% في الجلسة السابقة تحت ضغط قوة الدولار الأمريكي.

أما المعادن النفيسة الأخرى ، فقد ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 0.5% إلى 73.11 دولار للأوقية بينما صعد البلاتين بنسبة 0.7% إلى 1,875.60 دولار للأوقية.

وأعلنت واشنطن في وقت متأخر من أمس /الأربعاء/ التوصل إلى ترتيب لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان ، إلا أن تنفيذ الاتفاق يبقى مرهونًا بوقف حزب الله لعملياته العسكرية.

ورغم ذلك، ظل المستثمرون في حالة حذر مع استمرار التوترات العسكرية في الشرق الأوسط.

وشهد أمس /الأربعاء/ تصاعدًا جديدًا في الأعمال العسكرية، شمل هجمات صاروخية إيرانية استهدفت الكويت والبحرين إلى جانب ضربات أمريكية على جزيرة قشم الإيرانية القريبة من مضيق هرمز.

كما وسعت القوات الإسرائيلية خلال الأيام الأخيرة عملياتها العسكرية في جنوب لبنان مستهدفة مناطق خاضعة لسيطرة حزب الله.

وفي أسواق الطاقة، تراجعت أسعار النفط خلال التعاملات الآسيوية اليوم بعد ثلاثة أيام متتالية من المكاسب، وهو ما خفف من المخاوف الفورية بشأن انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة إلى معدلات التضخم العالمية.

وتتجه الأنظار الآن نحو البيانات الاقتصادية الأمريكية، وخاصة تقرير الوظائف غير الزراعية المقرر صدوره يوم الجمعة، والذي يحظى بمتابعة واسعة من الأسواق.

وكانت بيانات شركة (إيه دي بي) لمعالجة الرواتب قد أظهرت أمس إضافة أصحاب العمل في القطاع الخاص الأمريكي 122,000 وظيفة خلال مايو، متجاوزة توقعات الاقتصاديين ومتفوقة على مكاسب الشهر السابق.

كما أظهر مسح معهد إدارة التوريدات يوم الأربعاء أن مؤشر الأسعار المدفوعة من قبل شركات الخدمات الأمريكية ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ عام 2022، مدفوعًا بارتفاع تكاليف المنتجات البترولية والسلع الأساسية الأخرى.

وعززت هذه البيانات التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، وهو عامل عادة ما يشكل ضغطًا على الأصول التي لا تدر عائدًا مثل الذهب.

في المقابل، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% بعد أن سجل أعلى مستوى له في شهرين خلال الجلسة السابقة.