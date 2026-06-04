بكلمات مؤثرة … سمسم شهاب يعلن وفاة والدته

أعلن الفنان سمسم شهاب، منذ قليل، عبر صفحته علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، عن وفاة والدته.

وقال سمسم شهاب: إلى رحمة الله انتقلت أمى إلى رحمة الله ماتت من حملتنى وآخر من رحمتن الله يرحمك يا ام لله ما أعطى ولله ما أخذ.

وكان قد كشف المطرب سمسم شهاب عن خضوع والدته لعملية جراحية، موضحًا أن حالتها الصحية تستدعي المتابعة داخل الرعاية الطبية بعد إجراء العملية.

وقال سمسم شهاب عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك” : “تم اجراء العملية الجراحية لوالدتى، والعملية عبارة عن بتر كامل للساق اليمنى، وهى الآن فى الرعاية، واتمنى من الله تعالى أن يشفيها وتعود الينا ليكون للحياة معنى وطعم”.

وأضاف: “اللهم اشفى كل مريض يارب العالمين، يارب يا أمى ما يحرمنيش من حضنك ولا دعواتك ولا يحرمنى صوتك وانتى بتنادى عليا، وحشنى صوتك اووووى، يارب تقومى بالسلامة يا امى يارب”.