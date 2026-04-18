الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف يتفقد مسجد السيد البدوي بطنطا ويؤدي ركعتين بالمقام

قيادات الأوقاف في استقبال الوزير
قيادات الأوقاف في استقبال الوزير
عبد الرحمن محمد

استقبل اللواء الدكتور علاء عبد المعطي - محافظ الغربية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بديوان عام المحافظة، في مستهل زيارة الوزير إلى المحافظة، وذلك بحضور اللواء ضياء الدين عبد الحميد - السكرتير العام للمحافظة، وفضيلة الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل - مدير مديرية أوقاف الغربية.

وقد رحّب المحافظ بوزير الأوقاف، معربًا عن سعادته بحرص الوزارة على تعزيز العمل الدعوي الرشيد لما له من أهمية بالغة في بناء وعي المجتمع، ومشيدًا بجهود الوزارة في نشر الفكر الوسطي ومواجهة مظاهر التطرف، إلى جانب دورها المجتمعي في مختلف المبادرات الوطنية.

وتناول اللقاء بحث عدد من ملفات العمل الدعوي والمجتمعي، إلى جانب تأكيد دور المساجد في نشر القيم الدينية والوطنية، وترسيخ مفاهيم الانتماء، ومواجهة الفكر المتطرف، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي وتعزيز الوعي العام.

 كما أشاد المحافظ ببرنامج «دولة التلاوة» بوصفه خطوة نوعية في اكتشاف ورعاية المواهب القرآنية، وإعداد جيل جديد من القرّاء المتميزين، مشيرًا إلى أن البرنامج يعكس اهتمام الدولة بالحفاظ على ريادة مصر في تلاوة القرآن الكريم وعلومه، فضلًا عن دوره في ترسيخ القيم الروحية ونشر منهج الوسطية والاعتدال.

من جانبه، أعرب الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف - عن سعادته بزيارة محافظة الغربية وشكره لحفاوة الاستقبال من المحافظ، مثمّنًا ما تشهده من جهود تنموية ومجتمعية، ومؤكدًا أهمية استمرار التعاون بين الوزارة والمحافظة في تنفيذ البرامج والمبادرات النوعية والتوعوية، بما يحقق صالح الوطن والمواطنين  ويحقق رؤية الدولة في بناء الإنسان المصري على أسس من الوعي الصحيح والفكر المستنير.

وأعقب ذلك تفقد الوزير مسجد السيد البدوي بمدينة طنطا، يرافقه الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل، مدير مديرية أوقاف الغربية، والشيخ أحمد الحسيني المداح، إمام وخطيب المسجد؛ وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل بالمساجد والوقوف على حالتها على أرض الواقع، وللاطمئنان على مستوى الأداء الدعوي والخدمي بها. وشملت الجولة تفقد أروقة المسجد ومرافقه المختلفة، واطلع الوزير على مستجدات العمل به، كما حرص على أداء صلاة ركعتين بالمسجد، وقراءة الفاتحة بمقام السيد البدوي رضي الله عنه. 

وأكد الوزير خلال الزيارة ضرورة استمرار العناية بالمساجد من حيث النظافة والصيانة، وتعزيز الدور الدعوي والتوعوي، بما يسهم في نشر صحيح الدين وترسيخ القيم الأخلاقية في المجتمع، مشددًا على ضرورة الحفاظ على بيوت الله تعالى وخدمة روادها على الوجه الأمثل.

محافظ الغربية وزير الأوقاف دولة التلاوة مسجد السيد البدوي بطنطا

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

