بدأت التجهيزات .. إنشاء ديوان عام جديد ومركز لخدمة المواطنين بأرض المهبط بشبين الكوم|صور

شهد هيثم صادق رئيس حي شرق شبين الكوم في محافظة المنوفية أعمال تركيب اللافتات بأرض المهبط، تمهيدًا لإنشاء مبنى ديوان عام المحافظة الجديد، ومركز خدمة المواطنين المطور، ومستشفى شبين الكوم العام، وذلك بنطاق الحي.

جاء ذلك بحضور المهندس اشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة ، وبحضور نجلاء الجزار ومحمد عبد المنعم نواب رئيس الحي .

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، وفي إطار المتابعة المستمرة للمشروعات القومية والتنموية الجارية.

وتأتي هذه المشروعات في إطار خطة تهدف لتطوير البنية الخدمية والإدارية والصحية، بما يُسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة عمل وخدمات متطورة تواكب متطلبات التنمية.

وأكد رئيس حي شرق، أن المتابعة الميدانية مستمرة لكافة مراحل التنفيذ،وذلك لسرعة إنجاز المشروعات التنموية التي تمثل إضافة حقيقية لمسيرة التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.