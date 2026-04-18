انطلاق ثلاث قوافل دعوية من الأزهر والأوقاف إلى هذه المحافظات .. صور

في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور أسامة الأزهري ـ وزير الأوقاف، انطلقت ثلاث قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظات (الإسكندرية – الجيزة – كفر الشيخ).

وأكدت وزارة الأوقاف، أن هذه القوافل تأتي في ضوء حرصها على توحيد الجهود الدعوية، ونشر صحيح الدين، وترسيخ المنهج الوسطي المستنير، وتعزيز الانضباط المنبري، بما يسهم في بناء وعي رشيد لدى المجتمع، ودعم دور المساجد في صناعة الوعي وتصحيح المفاهيم.

وتناولت القوافل في خطبة الجمعة موضوع: "سعة رحمة الله عز وجل"، حيث أكد السادة العلماء والدعاة على أن رحمة الله تعالى واسعة شاملة، وأن باب التوبة مفتوح لا يُغلق، مما يستوجب على المسلم حسن الظن بربه سبحانه وتعالى، وعدم القنوط من رحمته، مع التمسك بالأمل والعمل الصالح.

كما تناولت الخطبة الثانية موضوع: "الانتحار"، حيث شدد الأئمة والوعاظ على أن الانتحار قضية إنسانية خطيرة تستوجب الرحمة والفهم والدعم، مع تأكيد ضرورة التعامل معها من منظور ديني ونفسي وطبي متكامل، وبيان أهمية الرجوع إلى المختصين، وتعزيز الوازع الإيماني بما يحفظ النفس الإنسانية ويصونها.

وأوضحت الوزارة أن هذه القوافل تأتي في إطار تنفيذ محاور الخطة الدعوية، خاصة ما يتعلق بمواجهة التطرف بجميع صوره، ومحاربة التطرف اللاديني المتمثل في تراجع القيم والأخلاق، والعمل على بناء الشخصية المصرية الوطنية، وتعزيز دور المساجد في نشر العلم والمعرفة وترسيخ قيم الحضارة.