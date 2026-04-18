الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف: الأسرة كيان مقدس يجب حمايته بتكاتف الجهود العلمية والدعوية

أثناء مشاركة د. الضويني ووزير الأوقاف وعلي جمعة في المؤتمر العلمي الدولي السادس لكلية الشريعة والقانون بالقاهرة
أثناء مشاركة د. الضويني ووزير الأوقاف وعلي جمعة في المؤتمر العلمي الدولي السادس لكلية الشريعة والقانون بالقاهرة
إيمان طلعت

شارك الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في فعاليات المؤتمر العلمي الدولي السادس لكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، الذي يُعقد برعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبمشاركة نخبة من كبار العلماء والقامات الفكرية والقانونية، وبالتعاون مع كلية القانون بجامعة السلطان أجونج الإسلامية بإندونيسيا، تحت عنوان: "نحو بناء مجتمع متماسك.. حماية كيان الأسرة في مواجهة التحديات المعاصرة"، وذلك بقاعة الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر خلال الفترة من ١٨ إلى ١٩ أبريل ٢٠٢٦م.

وشهدت فعاليات الافتتاح حضورًا رفيع المستوى من كبار العلماء والمسئولين، حيث شارك الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، عضو هيئة كبار العلماء، نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر، إلى جانب الأستاذ الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، والمستشار حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، والأستاذ الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، وفضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، وفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، وفضيلة الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق.

كما شارك الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والأستاذ الدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، والأستاذ الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى جانب نخبة من القيادات العلمية والدعوية، وعمداء الكليات، وأساتذة الجامعات، والباحثين.

بدأت فعاليات الافتتاح بتقديم الدكتور إسماعيل دويدار، رئيس إذاعة القرآن الكريم، حيث استُهلت بعزف السلام الوطني، ثم تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم لفضيلة القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، أعقبها عرض فيلم تعريفي عن الكلية.

وفي كلمته، رحب الأستاذ الدكتور عطا عبد العاطي السنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون بالقاهرة ورئيس المؤتمر، بالحضور، مؤكدًا أن الأسرة تمثل اللبنة الأولى في بناء المجتمع، وأن الشريعة الإسلامية أولت هذا الكيان عناية فائقة، وأوضح أن التحديات المعاصرة، خاصة المرتبطة بالتكنولوجيا والرقمنة، أفرزت أفكارًا تهدد استقرار الأسرة، وهو ما دفع المؤتمر إلى طرح خمسة محاور علمية تهدف إلى توعية المجتمع وحماية هذا الكيان.

من جانبه، وجّه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الشكر للحضور، مثمنًا جهود القائمين على تنظيم المؤتمر، ومشيدًا بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة ودورها في إعداد العالم الأزهري القادر على فهم الواقع وصناعة الوعي. 

وأكد أن هذا المؤتمر يغرس قيمة عظيمة في نفوس الأمة، وهي قيمة الأسرة التي أحاطها الله تعالى بسياج من نور، لتظل كيانًا مصونًا مقدسًا، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود العلمية والدعوية لحمايتها من التحديات المعاصرة، متمنيًا للمؤتمر التوفيق والخروج بتوصيات تسهم في دعم استقرار المجتمع.

وتوالت المداخلات العلمية التي أكدت مركزية الأسرة في بناء المجتمع؛ حيث تناولت الأستاذة الدكتورة أنيس ماشدورهاتون أهمية صيانة الأسرة في ضوء الهدي النبوي، فيما استعرض الأستاذ الدكتور علي جمعة عددًا من المبادرات والتطبيقات العملية لحماية الأسرة.

فيما أكد الأستاذ الدكتور محمود صديق أن الأسرة تمثل الحصن المنيع في مواجهة الأفكار الهدامة، فيما أشار الأستاذ الدكتور رمضان الصاوي إلى دورها في ترسيخ قيم التكافل والتماسك، وأهمية التربية السليمة في بناء الأجيال، وأوضح الأستاذ الدكتور محمد عبد الدايم الجندي أهمية التوعية بمخاطر الفكر المتطرف الذي يستهدف تفكيك الأسرة، بينما تناول الأستاذ الدكتور سلامة داود مدلولات الأسرة في القرآن الكريم وسبل حمايتها من النزاعات.

وأشار الأستاذ الدكتور نظير عياد إلى الضمانات الشرعية التي تكفل استقرار الأسرة، بدءًا من حسن الاختيار وصولًا إلى توثيق عقد الزواج، فيما شدد الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني على ضرورة التأصيل العلمي لحماية الأسرة عبر مناهج رصينة.

وشهدت الفعاليات توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة الأزهر وهيئة قضايا الدولة، وقّعه الأستاذ الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والمستشار حسين مدكور، رئيس الهيئة، في خطوة تعكس التكامل بين المؤسسات العلمية والقانونية.

وفي ختام المؤتمر، تم تكريم عدد من الشخصيات البارزة؛ حيث قام كل من الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، والأستاذ الدكتور سلامة داود، والأستاذ الدكتور عطا السنباطي، بتكريم الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، إلى جانب تكريم عدد من العلماء والمسئولين المشاركين؛ تقديرًا لجهودهم في دعم قضايا المجتمع وتعزيز استقرار الأسرة.

ويأتي هذا المؤتمر في إطار جهود الأزهر الشريف ومؤسساته العلمية لتعزيز الوعي المجتمعي، والتصدي للتحديات المعاصرة التي تواجه الأسرة، باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء مجتمع متماسك وآمن.

وزير الاوقاف حماية كيان الأسرة في مواجهة التحديات المعاصرة التفكك الأسري

الإجازات الرسمية 2026 في مصر حتى منتصف العام بالتفصيل

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان هوليود للفيلم العربي

مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي

زبدة الفول السوداني للرجيم

زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم

