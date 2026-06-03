كواليس غير معلنة.. تفاصيل اتهامات صبري نخنوخ والعقوبات المنتظرة

في واقعة أثارت اهتمام الرأي العام خلال الساعات الماضية، تواصل جهات التحقيق المختصة فحص ملابسات المشاجرة التي شهدها أحد معارض السيارات بمنطقة التجمع الخامس، والتي يتصدرها رجل الأعمال صبري نخنوخ وعدد من معاونيه، وذلك في ظل اتهامات متبادلة وتحقيقات مكثفة امتدت لساعات، لكشف حقيقة ما جرى وتحديد المسؤوليات القانونية للأطراف المتورطة.

خلاف على صفقة عقارية وراء الواقعة

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية عن تفاصيل جديدة بشأن الحادث، حيث تبين أن المشاجرة نشبت على خلفية خلافات مالية مرتبطة بصفقة بيع وشراء فيلا تقدر قيمتها بنحو 40 مليون جنيه، نتيجة نزاع حول سداد مبالغ مالية متبقية بين أطراف الاتفاق.

ووفقا للتحريات، بدأت الأزمة بمشادة كلامية داخل أحد معارض السيارات بمنطقة التجمع الخامس، قبل أن تتطور إلى مشاجرة بين الأطراف، ما استدعى تدخل الأجهزة الأمنية وبدء التحقيق في الواقعة.

ضبط المتهمين وتفريغ كاميرات المراقبة

وأوضحت التحريات أن قوات الأمن ألقت القبض على صبري نخنوخ وشقيقه ونجل شقيقه وعدد من معاونيهم، فيما باشرت الجهات المختصة إجراءات الفحص والاستماع إلى أقوال جميع الأطراف، إلى جانب تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الواقعة للوقوف على تفاصيل الأحداث وتحديد دور كل متهم.

اتهامات متعددة وقرار بالحبس

وأسفرت التحقيقات الأولية عن توجيه عدة اتهامات للمتهمين، شملت البلطجة والترويع واستعراض القوة والضرب والسرقة بالإكراه، فيما قررت جهات التحقيق حبس صبري نخنوخ و5 متهمين آخرين لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أصدرت الجهات المختصة قرارا بالتحفظ على عدد من المضبوطات التي عثر عليها بحوزة المتهمين، تضمنت ثلاث سيارات ومبالغ مالية ومشغولات ذهبية، تمهيدا لفحصها وبيان مدى ارتباطها بوقائع القضية.

تحريات حول سوابق اتهامية

وأشارت التحريات إلى أن السجل الجنائي للمتهم الرئيسي يتضمن اتهامات سابقة في عدد من القضايا المتنوعة، من بينها البلطجة والمخدرات وحيازة الأسلحة وسرقة التيار الكهربائي والتزوير، حيث تم إرفاق تلك البيانات ضمن ملف التحقيقات الجاري استكماله.

ضبط وإحضار متهمين جدد

وفي تطور لاحق، أصدرت جهات التحقيق قرارا بضبط وإحضار أربعة متهمين آخرين يشتبه في تورطهم بالواقعة، من بينهم زوج فنانة شهيرة، بينما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لتنفيذ القرار وضبط المطلوبين تمهيدا لعرضهم على جهات التحقيق المختصة.

وعقب صدور قرار الحبس، جرى ترحيل المتهمين إلى أحد مقار الاحتجاز بمنطقة القاهرة الجديدة تحت حراسة أمنية مشددة، في انتظار استكمال التحقيقات التي تستهدف كشف جميع ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات الجنائية لكل طرف.

ما هي العقوبات المنتظرة؟

وفي هذا الصدد، قالت المحامية حنان سليمان، إن في حال ثبوت الاتهامات المنسوبة للمتهمين، فإن جريمة السرقة بالإكراه تعد من الجرائم المشددة في قانون العقوبات المصري، وقد تصل عقوبتها إلى السجن المشدد لسنوات طويلة بحسب ظروف الواقعة وملابساتها.

وأضافت سليمان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن جرائم استعراض القوة والترويع والبلطجة يعاقب عليها القانون بعقوبات قد تصل إلى السجن المشدد إذا اقترنت باستخدام العنف أو نتج عنها إصابات للمجني عليهم.

وتابعت: "ومع ذلك، تظل جميع الاتهامات محل تحقيق، ولا يمكن الجزم بالمسؤولية الجنائية إلا بعد انتهاء التحقيقات وصدور حكم قضائي نهائي".