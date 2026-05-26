محكوم عليه بـ18 سنة.. ضبط متهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بدمياط بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل إجراءات حصولهم على وحدات سكنية بأحد المشروعات.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنسيقًا وقطاع الأمن العام، إدارة أحد الأشخاص "محكوم عليه غيابيًا في عدة قضايا بإجمالي مدد حبس 18 سنة"، مقيم بدائرة مركز شرطة الزرقا بدمياط، لصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على تسهيل إجراءات حصولهم على وحدات سكنية بأحد مشروعات الإسكان الاجتماعى نظير التحصل منهم على مبالغ مالية عبر وسائل الدفع الإلكترونية "على خلاف الحقيقة" لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، وبحوزته هاتفين محمول "بفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وارتكابه 6 وقائع نصب بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.