ارتكب 8 جرائم بحيلة موظف خدمة العملاء.. ضبط المتهم بالنصب على المواطنين

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عنصرا جنائيا بالمنيا لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.



وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام “عنصر جنائي - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا” بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء بالبنوك المختلفة، وطلب تحديث بياناتهم البنكية، والتحصل على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، وإيهامهم بقدرته على مساعدتهم في الحصول على قروض وتمكنه بموجب ذلك من الاستيلاء على أموالهم، واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، وإجراء تحويلات مالية على بعض المحافظ الإلكترونية الخاصة به، وغلق هاتفه عقب ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وأجهزة الوزارة المعنية، تم ضبطه بدائرة المركز، وبحوزته "2 هاتف محمول، و4 شرائح خطوط هواتف محمولة"، بفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

بمواجهته، أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وارتكابه 8 وقائع بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.