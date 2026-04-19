«أوقفوا الحرب ويجب البدء في تنمية وبناء غزة».. رسائل قوية وحاسمة من «أبوالعينين» لقادة العالم |فيديو

“أوقفوا الحرب على غزة”.. بهذه الكلمات القوية وجّه النائب محمد أبو العينين رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، رسائل حاسمة ومهمة لدول العالم من أجل أن يعم الأمن والاستقرار، وذلك خلال مشاركته في أعمال الجمعية الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي بتركيا.

الحقوق أساس مشروع

وأكد النائب محمد أبو العينين رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، أن هذه المرحلة تتطلب التوقف لاستخلاص الدروس، مشددًا على أن تحقيق الاستقرار لا يمكن أن يقوم على حساب العدالة، وأي محاولة للفصل بين الأمن وحقوق الشعوب مصيرها الفشل على المدى الطويل، لأن الحقوق تظل أساسًا مشروعًا لا يمكن تجاهله.

وقال النائب محمد أبو العينين خلال كلمته في أعمال الجمعية الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي، والتي أذاعها الإعلامي أحمد موسى في برنامج “ على مسئوليتي ” المذاع على قناة “ صدى البلد”، إنه في هذا اليوم وفي لحظة تاريخية تشهدها منطقتنا والعالم، تقدّم الاتحاد البرلماني الدولي بموضوع في غاية الأهمية؛ متسائلاً: "ويبقى السؤال وشعوبنا تنتظر منا الكثير ويبقى السؤال: وماذا بعد هذه الأحاديث وبعد هذه الرؤى ماذا نحن فاعلون؟، هل نقدم لشعوبنا طمأنة بعد انهيار في النظام الدولي لا يحقق العدالة؟".

وتابع محمد أبو العينين: "هل نقدم لشعوبنا أفكارا جديدة وخطى طموحة وخطوات فعلية تنفيذية جريئة تضع الأمور في نصابها؟، هل نقدم للعالم رؤية يشارك فيها كل البرلمانيين الوطنيين في بلادهم لتجتمع معنا كل الرؤى الجديدة للبرلمان الدولي نصحح فيه كل الأخطاء التي تحدث هذا واجبنا".

يجب الانتقال لمرحلة البناء والتنمية في غزة

أكد النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، أنه يجب أن نشارك في هذه الطموحات ونتحدث مع العالم بلغة جديدة، حتى لو تطلب ذلك التعرض لمنظومة الأمم المتحدة.



وقال «أبو العينين»: "يجب أن ننتقل إلى مرحلة البناء والتنمية في قطاع غزة ضمن المرحلة التالية من اتفاق شرم الشيخ للسلام بخصوص إنهاء الحرب في قطاع غزة".

الحروب تؤثر على أسعار الطاقة والغذاء

وأكد رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط أن تهميش قواعد القانون الدولي الإنساني يضعف شرعية النظام الدولي، حيث يسمح باستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، أو يفرض العقاب الجماعي أو التهديد القسري.

واستكمل أن الحروب المعاصرة لم تكن تعرف حدودا، فما يحدث في غزة أو الخليج لا ينعكس فقط على شعوب المنطقة، بل يصل تأثيرها على أسعار الطاقة والغذاء والرأي العام والاستقرار لكل جماهير الرأي العام.

أوقفوا الحرب على غزة



أكد النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، أن ما تشهده منطقة الشرق الأوسط شماله ووسطه وجنوبه أمر في غاية الأهمية، فلم تقف حدوده في هذه المنطقة، ولكن آثارها قد تمتد، وقدرتها قد تمتد إلى كل أسرة في بقاع الأرض.



وقال أبو العينين: "أدعوكم أن تدعوا للوقف الدائم بصرخة قوية لكل قادة العالم بوقف الحرب في غزة، أوقفوا الحرب .. و تحقيق ما تم التوصل إليه في مؤتمر السلام بشرم الشيخ».



وأضاف النائب محمد أبو العينين :" وقفنا جميعًا لنعرف الدروس المستفادة من هذا الموضوع، مؤكداً أن الاستقرار لا يمكن أن يبنى على ابتزاز العدالة، وأن أي محاولة للفصل بين الأمن والحقوق، هي محاولة محكوم عليها بالفشل على المدى الطويل لأن حقوق الشعوب مشروعة.

وشدّد النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، على أن التردد أو التقاعس في هذه اللحظة الحساسة قد يفتح الباب أمام مخاطر متزايدة، محذرًا من أن الخطر قادم إذا لم يتم اتخاذ خطوات حاسمة تعكس حجم التحديات الراهنة، وتعيد الثقة في قدرة المؤسسات الدولية على تحقيق الاستقرار والعدالة.

أين تمثيل الدول النامية بالأمم المتحدة



وتساءل النائب محمد أبو العينين، في كلمته بمؤتمر البرلمان الدولي المنعقد في تركيا ، :«أين تمثيل الدول النامية في مجلس الأمم المتحدة؟، ولا يمكن أن يتم الاستمرار دون عدالة حقيقية، ولا يتم البناء والاستقرار دون الالتزام بالقانون الدولي».

وأشار محمد أبو العينين، إلى أن البرلمانات مطالبة اليوم بتقديم رسائل طمأنة لشعوبها، عبر تبني أفكار جديدة وخطط طموحة، والعمل على صياغة رؤية دولية مشتركة يشارك فيها البرلمانيون من مختلف الدول، بما يسهم في تصحيح المسار ومعالجة الأخطاء التي يشهدها النظام العالمي.

وشدّد على أن الدبلوماسية البرلمانية واجب علينا جميعًا، لافتًا إلى أنها خط الدفاع الأول للتصدي إلى هذه الموضوعات.