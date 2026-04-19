أبو العينين : الشعب الفلسطيني لن يقبل إلا بإقامة دولة عاصمتها القدس الشرقية .. أحمد موسى : لا قرار حكومي بتخفيف أحمال الكهرباء | اخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:



عمرو أديب يسخر من غلق مضيق هرمز وفتحه: طب ما نواربه!

قال الإعلامي عمرو أديب إن حالة من الجدل وعدم الوضوح تسيطر على تطورات ملف مضيق هرمز، في ظل تضارب الأنباء حول فتحه وإغلاقه، معقبا: "طب ما نواربه"، مشيرًا إلى أن المشهد لا يزال متقلبًا بين التصريحات المختلفة.



كنا في صدمة .. والد الرضيعة المختطفة من مستشفى الحسين: أشكر الداخلية على جهودها

كشف رجب والد الطفلة الرضيعة التي اختطفت من مستشفى الحسين الجامعي ، كواليس اختطاف ابنته .



حقيقة تعرض البلاد لعاصفة شيماء.. الأرصاد تحسم الجدل

كشف محمود شاهين مدير الإدارة المركزية للتنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة .



رسالة قوية للعالم.. محمد أبو العينين يدعو إلى وقف شامل ومستدام للحرب في غزة

شدد النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، على أن التردد أو التقاعس في هذه اللحظة الحساسة قد يفتح الباب أمام مخاطر متزايدة، محذرًا من أن الخطر قادم إذا لم يتم اتخاذ خطوات حاسمة تعكس حجم التحديات الراهنة، وتعيد الثقة في قدرة المؤسسات الدولية على تحقيق الاستقرار والعدالة.



أبو العينين: الشعب الفلسطيني لن يقبل إلا بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية

علق الإعلامي أحمد موسى، على اجتماع الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط برئاسة النائب محمد أبو العينين في مجلس النواب بالعاصمة الجديدة.



مضيق هرمز على صفيح ساخن.. تصعيد سياسي وتحركات دبلوماسية لاحتواء المواجهة بين طهران وواشنطن

قال اللواء أركان حرب أيمن عبد المحسن، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن الأوضاع في مضيق هرمز تشهد حالة من التصعيد والتجاذب الحاد بين إيران والولايات المتحدة، في ظل سعي كل طرف لتعزيز موقفه التفاوضي قبل أي محادثات مرتقبة، مشيراً إلى وصول التحركات الدبلوماسية الدولية إلى مستويات متقدمة خلال الأيام الأخيرة.



شائعات.. أحمد موسى: لا قرار حكومي بتخفيف أحمال الكهرباء

حذر الإعلامي أحمد موسى، من بيان متداول على السوشيال ميديا منسوب لمجلس الوزراء، بشأن قطع الكهرباء في الصيف، قائلا: بيان كاذب يستهدف مصر والمصريين في إطار حرب الشائعات.



مشروع عملاق بــ 1.4 تريليون جنيه .. الحكومة تكشف ملامح طفرة عمرانية جديدة رغم التحديات

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تواصل تنفيذ رؤيتها للتنمية الشاملة بخطى ثابتة، رغم ما تشهده المنطقة من متغيرات وتحديات جيوسياسية، مشددًا على أن المشروعات القومية الكبرى تمثل ركيزة أساسية لدفع عجلة الاقتصاد الوطني.



انتهاك خطير | بيان عربي إسلامي مشترك يدين التحرك الإسرائيلي في أرض الصومال

أدانت دول عربية وإسلامية، في بيان مشترك، بأشد العبارات إعلان إسرائيل تعيين مبعوث دبلوماسي لدى ما يُعرف بـ"أرض الصومال"، معتبرةً هذه الخطوة انتهاكًا صارخًا لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة وسلامة أراضيها، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.