عمرو أديب يسخر من غلق مضيق هرمز وفتحه: طب ما نواربه!

قال الإعلامي عمرو أديب إن حالة من الجدل وعدم الوضوح تسيطر على تطورات ملف مضيق هرمز، في ظل تضارب الأنباء حول فتحه وإغلاقه، معقبا: "طب ما نواربه"، مشيرًا إلى أن المشهد لا يزال متقلبًا بين التصريحات المختلفة.

وأوضح أديب خلال برنامج "الحكاية" على قناة إم بي سي مصر، أن الأنظار تتجه إلى يوم الإثنين باعتباره موعدًا مهمًا لاحتمال استئناف المفاوضات، لافتًا إلى أن التصريحات الصادرة عن الجانب الباكستاني، بصفته وسيطًا، تشير إلى أن الاتفاق بين الأطراف قد يكون قريبًا، خاصة بعد الإشارة إلى أن جولات التفاوض السابقة كادت تُفضي إلى نتائج نهائية.

وأضاف أن استمرار الاتصالات بين الأطراف، حتى قبل الموعد المعلن، يعكس أن مسار التفاوض لم يتوقف بشكل كامل، وإنما يشهد تحركات غير معلنة قد تمهد لاتفاق وشيك.

وأشار أديب إلى أن نجاح المفاوضات من شأنه تهدئة الأوضاع في المنطقة، بينما قد يؤدي تعثرها إلى تصعيد جديد، قد يشمل تحركات عسكرية في المنطقة، خاصة في ظل الأهمية الاستراتيجية للمضيق وتأثيره المباشر على حركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة.