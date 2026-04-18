تصريحات ترامب بلا قيمة.. إيران: إغلاق مضيق هرمز مستمر حتى رفع الحصار الأمريكي

أعلن الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز اعتبارًا من عصر اليوم، في خطوة تصعيدية تستمر حتى رفع "الحصار البحري الأمريكي" المفروض على السفن والموانئ الإيرانية.

وأوضح الحرس، أن قرار الإغلاق جاء بسبب استمرار ما اعتبره انتهاكًا من "العدو" لالتزاماته، وعدم رفع القيود البحرية.

وأكد أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لا قيمة لها"، داعيًا السفن إلى الاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن القوات البحرية الإيرانية.

وفي سياق متصل، أصدرت قيادة القوات البحرية التابعة للحرس الثوري تعليمات صارمة للسفن في الخليج بعدم مغادرة مراسيها، محذّرة من أن الاقتراب من مضيق هرمز سيُعد تعاونًا مع "العدو" وقد يعرّض السفن للاستهداف.

وأشار البيان إلى أن إيران كانت قد سمحت، يوم الجمعة، بمرور سفن غير عسكرية عبر المضيق، إلا أن ما وصفته بـ"خرق شروط وقف إطلاق النار" دفعها إلى إعادة فرض القيود بشكل كامل.

واختتمت بحرية الحرس الثوري بيانها بالتشديد على أن أي سفينة تقترب من المضيق ستكون عرضة للهجوم، في ظل استمرار التوترات وتصاعد الأزمة مع الولايات المتحدة.