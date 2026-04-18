حقيقة تعرض البلاد لعاصفة شيماء.. الأرصاد تحسم الجدل

كشف محمود شاهين مدير الإدارة المركزية للتنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة .



وقال محمود شاهين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر امين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" إحنا بنودع فصل الشتاء وبنستقبل فصل الربيع ".



وأكمل محمود شاهين: "فصل الربيع يشهد تقلبات جوية سريعة وقد نشهد ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة أو انخفاضات كبيرة".

ولفت محمود شاهين: "فصل الربيع هو فصل التقلبات الحادة والسريعة في الأحوال الجوية "، مضيفا:" اعلى درجات حرارة على مدار العام يتم تسجيلها في فصل الربيع".

وتابع محمود شاهين، أن الأحوال الجوية بدأت في الاستقرار وهناك فارق كبير في درجات الحرارة بين العظمى والصغرى يتخطى الـ 10 درجات، مضيفا:" إحنا منعرفش عاصفة شيماء خالص وهيئة الأرصاد بريئة من هذه المسميات ".