جامعة الإسكندرية: تطوير نظام متكامل لرصد وتوثيق المخالفات العلمية

عقدت جامعة الإسكندرية الاجتماع الأول لمكتب نزاهة الأبحاث العلمية بالجامعة، برئاسة الدكتور هشام سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك في إطار إلتزام جامعة الإسكندرية بتعزيز مبادئ الشفافية والأمانة العلمية، وترسيخ قواعد السلوك البحثي النزيه.

استهدف الاجتماع وضع الأسس التنظيمية لعمل المكتب، ومناقشة آليات تفعيل سياسات النزاهة العلمية، بما يشمل مكافحة الانتحال العلمي، وضمان الالتزام بأخلاقيات البحث، إلى جانب تعزيز وعي الباحثين وطلاب الدراسات العليا بأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

كما استعرض الاجتماع الاختصاصات الرئيسية للمكتب، التي تتضمن إعداد واعتماد السياسات والإجراءات المنظمة لنزاهة الأبحاث، وتلقي وفحص الشكاوى المتعلقة بالمخالفات العلمية، وتقديم الدعم والتدريب للباحثين في مجالات أخلاقيات البحث العلمي، والتنسيق مع الجهات الأكاديمية والإدارية لضمان تطبيق معايير الجودة والنزاهة.

وأكد الحضور أهمية الدور المحوري لمكتب نزاهة الأبحاث العلمية في الارتقاء بجودة المخرجات البحثية للجامعة، وتعزيز مكانتها محليًا ودوليًا، في ظل الالتزام الكامل بالمعايير الأخلاقية والمهنية.

كما تناول الاجتماع مناقشة بعض التحديات المرتبطة بسحب عدد من الأبحاث المنشورة في دوريات علمية دولية، وسبل التعامل معها وفقًا للمعايير الأكاديمية المعتمدة.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على وضع خطة عمل تنفيذية للفترة المقبلة، تتضمن إطلاق برامج توعوية وتدريبية، وتطوير نظام متكامل لرصد وتوثيق المخالفات العلمية، بما يدعم جهود الجامعة في بناء بيئة بحثية قائمة على النزاهة والمسؤولية.