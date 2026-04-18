أخبار التوك شو| مدبولي: إطلاق مشروع عمراني باستثمارات 1.4 تريليون جنيه.. تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار ورياح تضرب هذه المناطق

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار ورياح تضرب هذه المناطق اليوم

تشهد مصر اليوم السبت 18 أبريل 2026 تغيّرات ملحوظة في حالة الطقس، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية عن انخفاض طفيف في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، وسط أجواء متقلبة تجمع بين البرودة الخفيفة في الصباح والليل، وارتفاع الحرارة نسبيًا خلال ساعات النهار، مع نشاط للرياح وفرص لسقوط أمطار على عدد من المناطق.

هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن حادث على بعد 20 ميلاً بحرياً قرب عُمان

أعلنت هيئة بحرية بريطانية: “تلقينا بلاغا عن حادث على بعد 20 ميلا بحريا شمال شرق سلطنة عمان”، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

المرشد الإيراني: قواتنا مستعدة لـ إلحاق هزائم مريرة بالأعداء

أعلن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أن فوات قواتنا مستعدة لإلحاق هزائم مريرة بالأعداء"، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وزير الخارجية: نعمل مع باكستان للتوصل إلى سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران

قال وزير خارجية مصر، الدكتور بدر عبد العاطي: “نعمل مع باكستان للتوصل إلى سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران”، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

أسعار الذهب اليوم السبت 18 أبريل.. وحقيقة تجاوزه 6000 دولار للأوقية نهاية العام

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم السبت 18 أبريل 2026، وذلك بعد الارتفاع الذي سجله المعدن النفيس في منتصف تعاملات أمس، حيث ارتفع سعر عيار 21 بنحو 60 جنيهاً، وسط متابعة مستمرة لحركة الأسعار العالمية والمحلية.

وزراء خارجية 4 دول يجتمعون في أنطاليا لبحث المفاوضات الأمريكية الإيرانية

عُقد اجتماع لوزراء خارجية مصر وتركيا وباكستان والسعودية في مدينة أنطاليا التركية، حيث ناقشوا آخر مستجدات المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة.

«ملحمة الجماهير».. كيف صنعت مدرجات الزمالك طريق التأهل لنهائي الكونفدرالية؟

أشاد الناقد الرياضي محمد عصام بتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، عقب التعادل السلبي أمام شباب بلوزداد الجزائري، مستفيدًا من فوزه ذهابا بهدف دون رد، مؤكدًا أن الفريق نجح في تحقيق الهدف الأهم وهو بلوغ المباراة النهائية.

مدبولي يعلن إطلاق مشروع ضخم في مصر: استثمارات تتجاوز 1.4 تريليون جنيه وفرص عمل بالمئات الآلاف

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مراسم الإعلان عن تفاصيل أحد المشروعات الإستثمارية الكبري بمدينة القاهرة الجديدة: “سعيد لنشهد إطلاق مشروع عالمي بكل المقاييس يقوم بعمل نقلة حقيقة فى شكل التنمية العمرانية والنمو الإقتصادي من خلال مجموعة مصرية كبيرة بالتحالف والشراكة مع مؤسسات تمويل مصرية”.