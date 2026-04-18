الأرصاد: انخفاض طفيف في الحرارة ونشاط رياح وأتربة وفرص أمطار متفرقة اليوم

منار عبد العظيم

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم السبت 18 أبريل 2026 انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على معظم الأنحاء.

وأوضحت خلال صباح الخير يا مصر أن الطقس يكون مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، بينما يتحول إلى مائل للحرارة إلى حار خلال ساعات النهار، مع أجواء معتدلة على السواحل الشمالية الغربية، ويعود ليصبح مائلًا للبرودة ليلًا.

فرص أمطار متفاوتة الشدة على عدة مناطق

أكدت منار غانم أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة قد تصل إلى متوسطة أحيانًا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وقد تكون رعدية على بعض مناطق جنوب سيناء وخليج العقبة وحلايب وشلاتين ومرسى علم.

وأضافت أن هناك احتمالية ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق جنوب الوجه البحري، وقد تمتد بشكل محدود إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وأجزاء من جنوب الصعيد.

نشاط رياح مثيرة للأتربة وانخفاض في الرؤية

أشارت عضو المركز الإعلامي إلى نشاط ملحوظ للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، تتراوح سرعتها بين 30 إلى 40 كم/س.

وحذرت من أن هذه الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية بشكل مؤقت، خاصة في المناطق المكشوفة.

اضطراب الملاحة البحرية في بعض السواحل

لفتت إلى وجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية على بعض سواحل البحر المتوسط مثل السلوم ومطروح والإسكندرية وكفر الشيخ، إضافة إلى مناطق من خليجي السويس والعقبة.

وأوضحت أن سرعة الرياح هناك تتراوح بين 40 إلى 60 كم/س، مع ارتفاع الأمواج بين 2 إلى 3 أمتار.

درجات الحرارة في المحافظاتالقاهرة الكبرى

العظمى: 26 درجة

الصغرى: 16 درجة

الإسكندرية

العظمى: 22 درجة

الصغرى: 15 درجة

مطروح

العظمى: 21 درجة

الصغرى: 14 درجة

صعيد مصر

سوهاج: 31 / 18

قنا: 33 / 19

أسوان: 34 / 21

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

الشاب المجني عليه

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

الزمالك

الزمالك يحصد مكافأة مالية كبيرة في الكونفدرالية الإفريقية..كم تبلغ؟

ماكبوك برو M5

حرب الأسعار تشعل ماكبوك برو M5 بسعة 1 تيرابايت

ميتا

ميتا تقترب من انتزاع عرش إعلانات جوجل بدعم من الذكاء الاصطناعي

ماكبوك 8

شهر مع ماكبوك Neo .. 8 جيجا رام مش كفاية فعلًا

بالصور

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

ترامب
ترامب
ترامب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد