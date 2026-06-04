مشاهد مروعة.. فيديو رسمي يوثق آثار هجوم المسيرات الإيرانية على مطار الكويت

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت عن مشاهد مصورة توثق حجم الأضرار الجسيمة التي لحقت بمطار الكويت الدولي عقب تعرضه لهجوم بطائرات مسيّرة إيرانية، مساء الأربعاء 3 يونيو 2026، في تصعيد خطير أثار ردود فعل إقليمية واسعة.

ونشرت الهيئة عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» مقطع فيديو يظهر الآثار المباشرة للهجوم الذي استهدف مبنى الركاب الرئيسي «T1»، حيث بدت أضرار كبيرة في أجزاء من المنشأة، إلى جانب مشاهد توثق عمليات المعاينة الأولية التي أجرتها الجهات المختصة عقب وقوع الهجوم.

اللحظات الأولى للاعتداء الإيراني الغاشم من قبل المسيرات الذي تعرض له مبنى الركاب T1 في مطار الكويت الدولي بتاريخ 3 يونيو 2026 وتسبب بخسائر بالأرواح وإصابات بشرية بليغة وأضرار مادية جسيمة



The first moments following the brutal Iranian drone attack on Terminal 1 (T1) at Kuwait… pic.twitter.com/eTzQoVXB4K — الطيران المدني (@Kuwait_DGCA) June 3, 2026

وأظهرت اللقطات حجم الدمار الذي خلفه الاستهداف، والذي أسفر عن سقوط ضحايا وإصابات متفاوتة الخطورة، فضلاً عن أضرار مادية واسعة طالت مرافق حيوية داخل المطار، ما تسبب في اضطرابات مؤقتة بحركة الطيران والخدمات التشغيلية.

ووصف الطيران المدني الكويتي الهجوم بأنه «اعتداء غاشم»، مؤكداً أن الجهات المعنية باشرت اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقييم الخسائر واستعادة كفاءة المرافق المتضررة، مع استمرار التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.

وفي السياق ذاته، أثار الهجوم موجة إدانات عربية ودولية، حيث أعربت مصر عن رفضها الشديد للاستهداف الذي طال مطار الكويت الدولي، معتبرة إياه انتهاكاً صارخاً لسيادة الكويت وسلامة أراضيها، كما أدانت الهجمات التي استهدفت مملكة البحرين، محذرة من تداعيات التصعيد على أمن واستقرار منطقة الخليج العربي.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي، أن أمن واستقرار دول الخليج يمثلان ركناً أساسياً من منظومة الأمن القومي العربي، مجددة رفضها لأي أعمال تهدد سيادة الدول أو تعرض المدنيين والمنشآت الحيوية للخطر.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وسط مخاوف متزايدة من اتساع دائرة المواجهات وانعكاساتها على أمن الملاحة الجوية والاستقرار في منطقة الخليج.