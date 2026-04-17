حالة الطقس غدًا.. أجواء متقلبة وتحذيرات للمواطنين

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدًا السبت 18 أبريل 2026، متوقعة انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع فرص لسقوط الأمطار ونشاط للرياح على عدد من المناطق، في ظل استمرار التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد خلال الأيام الحالية.



وتشير التوقعات إلى أن الأجواء ستشهد تحسنًا نسبيًا مقارنة بالأيام الماضية، خاصة بعد موجة الارتفاعات التي رفعت درجات الحرارة بشكل ملحوظ، لتعود الأجواء إلى الاعتدال على أغلب المحافظات.



انخفاض طفيف في درجات الحرارة غدًا

بحسب توقعات هيئة الأرصاد، يسود غدًا طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، ثم يتحول إلى مائل للحرارة إلى حار نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، ويعود الطقس ليميل إلى البرودة خلال ساعات الليل.

ويعكس هذا التغير انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة، خاصة في القاهرة الكبرى والوجه البحري، حيث تسجل العاصمة 26 درجة مئوية للعظمى، وهي درجة أقل من المعدلات التي شهدتها الأيام الماضية.



فرص أمطار على عدة مناطق

توقعت هيئة الأرصاد وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

كما قد تكون الأمطار رعدية أحيانًا على مناطق من:

جنوب سيناء

خليج العقبة

حلايب

شلاتين

مرسى علم

وأشارت التوقعات أيضًا إلى وجود فرص أمطار خفيفة على بعض مناطق جنوب الوجه البحري، مع احتمالية ضعيفة جدًا لامتدادها إلى القاهرة الكبرى و مدن القناة ومجنوب الصعيد.

نشاط للرياح واضطراب في الرؤية

من أبرز الظواهر الجوية المتوقعة غدًا نشاط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، بسرعة تتراوح بين 30 و40 كم/س، وقد تكون هذه الرياح مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق المكشوفة.

ومن المتوقع أن يؤدي نشاط الرياح إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية وإثارة الرمال والأتربة وصعوبة القيادة في بعض المناطق الصحراوية.

لذلك دعت الهيئة المواطنين إلى توخي الحذر، خاصة أثناء القيادة على الطرق المكشوفة.



اضطراب الملاحة البحرية

كما توقعت الأرصاد حدوث اضطراب في الملاحة البحرية على بعض مناطق السواحل الشمالية وسواحل خليجي السويس والعقبة، حيث تصل سرعة الرياح إلى ما بين 40 و60 كم/س، مع ارتفاع الأمواج بين 2 و3 أمتار.

وتشمل المناطق المتأثرة باضطراب الملاحة:

السلوم

مطروح

العلمين

الإسكندرية

البحيرة

كفر الشيخ

خليج السويس

خليج العقبة

ويستدعي ذلك الحذر بالنسبة للأنشطة البحرية والصيد خلال هذه الفترة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا في عدد من المحافظات، وجاءت كالتالي:

القاهرة:

العظمى 26

الصغرى 16

الإسكندرية:

العظمى 22

الصغرى 15

مطروح:

العظمى 21

الصغرى 14

سوهاج:

العظمى 31

الصغرى 18

قنا:

العظمى 33

الصغرى 19

أسوان:

العظمى 34

الصغرى 21

وتوضح هذه الدرجات وجود تفاوت واضح بين محافظات الشمال والجنوب، حيث تميل الأجواء للاعتدال شمالًا بينما تستمر الحرارة المرتفعة نسبيًا جنوبًا.

تؤكد توقعات الأرصاد أن البلاد لا تزال تحت تأثير حالة من التقلبات الجوية بين انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار ونشاط الرياح، وهو ما يتطلب متابعة مستمرة للنشرات الجوية.

كما تنصح الهيئة بارتداء ملابس مناسبة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مع الحذر من نشاط الرياح والأمطار المفاجئة في بعض المناطق.