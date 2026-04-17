الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحذير من الأرصاد.. أتربة ورياح قوية تضرب البلاد وانخفاض مستوى الرؤية نهارًا

خالد يوسف

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تطورات حالة الطقس اليوم الجمعة 16 أبريل 2026، بالإضافة للظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة.

حالة الطقس اليوم الجمعة

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم يكون معتدل في الصباح الباكر، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون معتدلًا ليلًا على أغلب الأنحاء، مع نشاط نسبي للرياح في بعض المناطق.

الظواهر الجوية المصاحبة لـ طقس اليوم

وعن، الظواهر الجوية المصاحبة لـ طقس اليوم، فتتمثل فيما يلي:

فرص سقوط الأمطار

أشارت الأرصاد، إلى أن الطقس يشهد فرصًا لسقوط أمطار على مناطق متفرقة من السلوم وسيوة ومطروح والعلمين، وعلى سلاسل جبال البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، وقد تصل لحد السيول في بعض مناطق سيناء، مع احتمالية زيادة شدتها بنسبة تصل إلى 30% على بعض المناطق.

وتمتد فرص سقوط الأمطار بشكل ضعيف إلى الإسكندرية وأجزاء من وسط وجنوب الصعيد، وقد تصل بنسبة أقل إلى شمال الصعيد والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وتكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث تقارب 20%.

نشاط الرياح

أوضحت هيئة الأرصاد في بيان، أن هناك نشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء تتراوح سرعتها بين 40 و50 كم/س، تكون مثيرة للرمال والأتربة وقد تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر في بعض المناطق.

وأشارت الأرصاد، إلى أن نشاط الرياح قد يثير الرمال والأتربة على نطاق واسع، مع هبات قوية تصل سرعتها إلى 60- 70 كم/س في بعض المناطق، خاصة غرب السواحل الشمالية وخليجي السويس والعقبة، مع ارتفاع الأمواج إلى 3.5 متر.

حركة الملاحة البحرية

حذرتِ الأرصاد من اضطراب في حركة الملاحة البحرية على مناطق من غرب البحر المتوسط وخليجَي السويس والعقبة، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 50 و70 كم/س، ويصل ارتفاع الأمواج إلى (2.5: 3.5) متر.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

وعن درجات الحرارة اليوم الجمعة، فتمثلت فيما يلي:

- القاهرة: العظمى 30، الصغرى 20

- الإسكندرية: العظمى 24، الصغرى 16

- شرم الشيخ: العظمى 34، الصغرى 22

- المنصورة: العظمى 28، الصغرى 18

- الإسماعيلية: العظمى 34، الصغرى 17

- أسوان: العظمى 40، الصغرى 22

- الأقصر: العظمى 39، الصغرى 20

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

الشاب المجني عليه

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

صورة ارشيفية

عروس الإسماعيلية تنهي حياتها داخل شقتها بعد 15 يوم زواج

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

محمود

صدمة في قليوب .. منشور أخير يسبق مأساة مدرس يلقى مصرعه تحت عجلات القطار | وأصدقاؤه يكشفون الحظات الأخيرة

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

كارثة صامتة في المطبخ

كارثة صامتة في المطبخ .. أطعمة نُسخّنها بشكل خاطئ يوميًا قد تهدد صحتك

مواد كيميائية خطيرة في الأثاث والأجهزة

مواد سامة في منزلك .. تحذيرات جديدة من مخاطر خفية تهدد صحتك

علاج لمرضى السكري يساعد على حرق الدهون

بدون مجهود بدني .. دواء شائع ورخيص للسكري يحاكي تأثير التمارين الرياضية الشديدة

بالصور

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

ترامب
ترامب
ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد