تحذير من الأرصاد.. أتربة ورياح قوية تضرب البلاد وانخفاض مستوى الرؤية نهارًا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تطورات حالة الطقس اليوم الجمعة 16 أبريل 2026، بالإضافة للظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة.

حالة الطقس اليوم الجمعة

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم يكون معتدل في الصباح الباكر، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون معتدلًا ليلًا على أغلب الأنحاء، مع نشاط نسبي للرياح في بعض المناطق.

الظواهر الجوية المصاحبة لـ طقس اليوم

وعن، الظواهر الجوية المصاحبة لـ طقس اليوم، فتتمثل فيما يلي:

فرص سقوط الأمطار

أشارت الأرصاد، إلى أن الطقس يشهد فرصًا لسقوط أمطار على مناطق متفرقة من السلوم وسيوة ومطروح والعلمين، وعلى سلاسل جبال البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، وقد تصل لحد السيول في بعض مناطق سيناء، مع احتمالية زيادة شدتها بنسبة تصل إلى 30% على بعض المناطق.

وتمتد فرص سقوط الأمطار بشكل ضعيف إلى الإسكندرية وأجزاء من وسط وجنوب الصعيد، وقد تصل بنسبة أقل إلى شمال الصعيد والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وتكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث تقارب 20%.

نشاط الرياح

أوضحت هيئة الأرصاد في بيان، أن هناك نشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء تتراوح سرعتها بين 40 و50 كم/س، تكون مثيرة للرمال والأتربة وقد تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر في بعض المناطق.

وأشارت الأرصاد، إلى أن نشاط الرياح قد يثير الرمال والأتربة على نطاق واسع، مع هبات قوية تصل سرعتها إلى 60- 70 كم/س في بعض المناطق، خاصة غرب السواحل الشمالية وخليجي السويس والعقبة، مع ارتفاع الأمواج إلى 3.5 متر.

حركة الملاحة البحرية

حذرتِ الأرصاد من اضطراب في حركة الملاحة البحرية على مناطق من غرب البحر المتوسط وخليجَي السويس والعقبة، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 50 و70 كم/س، ويصل ارتفاع الأمواج إلى (2.5: 3.5) متر.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

وعن درجات الحرارة اليوم الجمعة، فتمثلت فيما يلي:

- القاهرة: العظمى 30، الصغرى 20

- الإسكندرية: العظمى 24، الصغرى 16

- شرم الشيخ: العظمى 34، الصغرى 22

- المنصورة: العظمى 28، الصغرى 18

- الإسماعيلية: العظمى 34، الصغرى 17

- أسوان: العظمى 40، الصغرى 22

- الأقصر: العظمى 39، الصغرى 20