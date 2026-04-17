قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد 24 ساعة.. إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز بسبب الحصار الأمريكي
مصر في صدارة التحرك الإقليمي.. تقدير دولي لدور القاهرة في احتواء الأزمات
جيش الاحتلال: لن نسمح بعودة اللبنانيين إلى 55 قرية
انطلاق اجتماع الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بمجلس النواب
السفير ياسر عثمان: لا منتصر في الحرب الراهنة.. ومصر تستعد لنظام إقليمي جديد
قبل أخذ الرأى النهائي.. ننشر رسوم ترخيص المواد المشعة في المجال الطبي
تورم كاحلي ترامب ومشاكله في المشي.. أبرز أسباب المرض وهل يؤثر على صحته؟
تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم .. البانيه بـ 190 جنيهًا
الخارجية: تعيين مبعوث إسرائيلي إلى "أرض الصومال" انتهاك صارخ للقانون الدولي
مقر خاتم الأنبياء: إعادة إغلاق مضيق هرمز بسبب تجاوزات واشنطن
الصحة تعتمد 2026 «عام صوت المريض».. رعاية صحية متمركزة حول احتياجاته
بعائد 4.90%.. تفاصيل الشهادة الذهبية الدولارية من البنك الأهلي 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أخبار تهمك | أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء .. فيديو

البهى عمرو

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الجمعة، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.

يبحث كثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة 17 أبريل 2026.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 6042 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 7050 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 8057 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 56400 جنيه.


استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الجمعة 17 أبريل 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

 

سعر البيع: 52.05 جنيه

سعر الشراء: 51.95 جنيه

اليورو

سعر البيع: 61.33 جنيه

سعر الشراء: 61.21 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 70.55 جنيه

سعر الشراء: 70.40 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 13.87 جنيه

سعر الشراء: 13.84 جنيه

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.17 جنيه

سعر الشراء: 14.14 جنيه

أمطار


كما حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض البلاد، اليوم الجمعة، لحالة من التقلبات الجوية الحادة، نتيجة التأثر بكتل هوائية صحراوية مصحوبة بنشاط ملحوظ للرياح، ما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية، وتدهور مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

وأكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة، أن سرعات الرياح تتراوح ما بين 40 إلى 50 كيلومترًا في الساعة، وقد تتجاوز ذلك في بعض المناطق المكشوفة، خاصة خلال فترات الظهيرة، وهو ما يزيد من كثافة الأتربة المثارة ويؤثر على حركة المواطنين والمرور.

وأوضحت “غانم” خلال مداخلة لها على القناة الأولى، أن البلاد سجلت، أمس، ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، حيث بلغت العظمى في القاهرة نحو 37 درجة مئوية، نتيجة تأثير المنخفضات الجوية في الصحراء الغربية، مشيرة إلى أن اليوم يشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة بنحو 7 درجات، لتسجل العظمى قرابة 30 درجة مئوية، مع استمرار الإحساس بالأجواء الحارة نهارًا.

وأضافت الأرصاد، أن الأتربة بدأت بالفعل في التأثير على المناطق الغربية للبلاد، وامتدت خلال ساعات الليل إلى المحافظات الداخلية، ومن المتوقع استمرار هذه الأجواء اليوم، مع تحسن تدريجي بدءًا من غدٍ السبت، نتيجة تغير مصادر الكتل الهوائية وانخفاض سرعة الرياح.

وأشارت إلى وجود فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة، قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، مثل السلوم ومطروح، وتمتد إلى مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وقد تصل إلى حد السيول في المناطق الجبلية، بينما تظل فرص سقوط الأمطار ضعيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

ونصحت الهيئة المواطنين، خاصة مرضى الصدر والحساسية، بارتداء الكمامات عند الخروج، وتجنب التواجد في الأماكن المكشوفة قدر الإمكان، مع القيادة بحذر على الطرق بسبب انخفاض الرؤية، والابتعاد عن أعمدة الإنارة والأشجار والمباني المتهالكة خلال نشاط الرياح.

وأكدت الهيئة أهمية متابعة النشرات الجوية بشكل دوري، نظرًا للتغيرات السريعة التي يشهدها فصل الربيع، وما يصاحبه من تقلبات حادة في الأحوال الجوية.

صدى البلد أسعار الذهب الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

الشاب المجني عليه

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

صورة ارشيفية

عروس الإسماعيلية تنهي حياتها داخل شقتها بعد 15 يوم زواج

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

محمود

صدمة في قليوب .. منشور أخير يسبق مأساة مدرس يلقى مصرعه تحت عجلات القطار | وأصدقاؤه يكشفون الحظات الأخيرة

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

ترشيحاتنا

جهاز تنمية المشروعات

رئيس «تنمية المشروعات» يناقش ميثاق الشركات الناشئة ومستقبل الاستثمار

جانب من الاجتماع

رستم : دقة البيانات وتكاملها الركيزة الأساسية لعملية التخطيط القومي

جانب من الاجتماع

غرفة القاهرة تطالب باستثناء سيارات نقل البضائع من قيود السير الجديدة

بالصور

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

ترامب
ترامب
ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد