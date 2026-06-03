ناقد رياضي.. الأهلي يقترب من حسم ثلاثي إنبي في الانتقالات المقبلة

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي أن النادي الأهلي كثّف تحركاته في ملف الصفقات خلال الفترة الحالية، مع ارتفاع نسق المفاوضات استعدادًا لتدعيم صفوف الفريق.

وأوضح شوقي عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، أن النادي الأهلي بدأ مرحلة جديدة من الاتصالات والتفاوضات مع عدد من اللاعبين، في إطار خطة دعم الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأشار إلى أن الأهلي دخل في مفاوضات لضم ثلاثي فريق إنبي، وهم: أقطاي عبد الله، وحامد عبد الله، وعلي محمود، ضمن خطة النادي لتدعيم عدة مراكز في الفريق الأول.

وأكد أن إدارة النادي تركز حاليًا على حسم الصفقات مبكرًا، في ظل رغبة الجهاز الفني في تجهيز قائمة قوية للموسم الجديد.