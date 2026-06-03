للموسم الثاني على التوالي.. فليك يتوج بجائزة مدرب العام في الليجا

توج الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، بجائزة أفضل مدرب في بطولة الدوري الإسباني عن الموسم الماضي للعام الثاني على التوالي.

وتفوق فليك في التصويت على كل من خوسيه بوردالاس مدرب خيتافي، ومارسيلينو جارسيا تورال المدير الفني لفياريال.

وأعلنت رابطة الدوري الإسباني، اليوم الأربعاء، فوز فليك بالجائزة عقب موسم استثنائي قدم خلاله برشلونة مستويات قوية على مدار المسابقة، لينهي الموسم متربعًا على الصدارة برصيد 94 نقطة.

وواصل برشلونة تألقه تحت قيادة المدرب الألماني، بعدما فرض شخصيته الفنية وأسلوبه الهجومي المميز، ليؤكد تفوقه المحلي ويُحافظ على لقب الليجا للموسم الثاني تواليًا.

أرقام برشلونة

وشهد الموسم أرقامًا لافتة للفريق الكتالوني، حيث خسر 6 مباريات فقط من أصل 38 مواجهة، كما سجل لاعبوه 95 هدفًا، ليصبح أحد أقوى الفرق هجوميًا في المسابقة.

كما حقق برشلونة إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق، بعدما أصبح أول فريق في تاريخ الدوري الإسباني بنظامه الحالي ينجح في الفوز بجميع مبارياته على ملعبه خلال موسم كامل، محققًا العلامة الكاملة بـ19 انتصارًا من 19 مباراة.