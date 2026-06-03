قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
5 جنيهات دفعة واحدة .. صعود أسعار الدواجن الآن بالأسواق
بحضور محافظ البنك المركزي.. مدبولي يتابع تدبير الاحتياجات المالية لتأمين مخزون الوقود ومحطات الكهرباء
تقرير صادم: هوندا تستعد لوقف إنتاج شاحناتها حتى 2028
لممارسة الرذيلة.. القبض على طالب يستدرج الفتيات في الشرقية
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة لمتابعة الأسعار والمشروعات القومية غدا
في اتصال هاتفي مع نظيره الكويتي.. وزير خارجية الإمارات يدين الاعتداءات الإيرانية الآثمة
ناقد رياضي: محمد شوقي مرشح بقوة للعمل مدربًا عامًا في الأهلي
رابط نتيجة سنوات النقل محافظة الجيزة 2026 على بوابة التعليم الأساسي|بالرقم القومي
حكاية بطل| قصة استشهاد أسد الصاعقة العقيد رامي حسنين.. فيديو
طاقم حكام مكسيكي لودية منتخب مصر و البرازيل ..تفاصيل
800 ألف دولار.. محامي صلاح مصدق: نرحّب بالتسوية لإنهاء النزاع مع الزمالك
تراجع جديد في أسعار الذهب بمصر.. والجنيه الذهب يفقد 399 جنيهًا خلال 24 ساعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أتلتيكو مدريد يفتح الباب أمام انتقال ألفاريز إلى برشلونة بوعد رسمي

ألفاريز
ألفاريز
حمزة شعيب

تتواصل التكهنات حول مستقبل النجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، وإمكانية انتقاله إلى برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفي، قبل انطلاق الموسم الجديد، في ظل اهتمام متزايد من النادي الكتالوني بضمه.

وكان ألفاريز قد انضم إلى أتلتيكو مدريد قادمًا من مانشستر سيتي قبل موسمين، بعد خروجه من حسابات التشكيل الأساسي في الفريق الإنجليزي بسبب وجود النجم إيرلينج هالاند، قبل أن ينجح في إثبات نفسه سريعًا داخل الدوري الإسباني ويصبح أحد أبرز لاعبي الفريق.

ويضع برشلونة المهاجم الأرجنتيني ضمن أولوياته لتدعيم خط الهجوم خلال الميركاتو الصيفي، خاصة في ظل سعي النادي لإعادة بناء القوة الهجومية، بينما يتمسك أتلتيكو مدريد باستمرار لاعبه ويرفض فكرة رحيله إلى أحد المنافسين المباشرين في الليجا.

وخلال الأيام الأخيرة، تصاعد التوتر بين الناديين، بعدما لجأ أتلتيكو مدريد إلى السخرية من برشلونة عبر منصات التواصل الاجتماعي على خلفية الجدل الدائر حول الصفقة، ما زاد من سخونة الموقف بين الطرفين.

وفي هذا السياق، كشف الصحفي الإسباني جوتا جوردي، خلال برنامج “إل شيرينجيتو”، عن تطور جديد في الملف، حيث أوضح أن الرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد، ميجيل أنخيل جيل مارين، كان قد وعد اللاعب في وقت سابق بالمساعدة في تسهيل انتقاله إلى برشلونة.

وأضاف جوردي أن ألفاريز أبلغ إدارة ناديه قبل نحو عشرة أيام برغبته في ارتداء قميص برشلونة خلال الفترة المقبلة، ما يفتح الباب أمام مزيد من التطورات في هذا الملف الشائك.

ومن المنتظر أن تتضح الصورة بشكل أكبر خلال الأسابيع المقبلة، في ظل ترقب موقف الناديين، واحتمال تأجيل أي مفاوضات رسمية إلى ما بعد انتهاء بطولة كأس العالم، المقرر انطلاقها في 11 يونيو الجاري وتستمر حتى 15 يوليو المقبل.

برشلونة جوليان ألفاريز أتلتيكو مدريد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير التعليم الإعدادي

بسبب فيديو ولية الأمر .. إقالة مدير التعليم الإعدادي بالقليوبية وايقافه عن العمل

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

سارة خليفة

سارة خليفة أمام المحكمة بتهمة هتك عرض سائقها

ماذا حدث بين ولية أمر تلميذ ومدير التعليم الإعدادي في القليوبية؟

ذنبي إيه إنك حلوة.. ماذا حدث بين ولية أمر تلميذ ومدير التعليم الإعدادي في القليوبية؟ (القصة الكاملة)

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني ..الآن بالدرجات

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس والاسم 2026 ..بالدرجات في جميع المواد

رابط نتيجة سنوات النقل محافظة الجيزة 2026

رابط نتيجة سنوات النقل محافظة الجيزة 2026 على بوابة التعليم الأساسي|بالرقم القومي

كهربا

كهربا يوجه رسالة شكر إلى محمود الخطيب بسبب أزمة الغرامة

ترشيحاتنا

ليونيل ميسي

تكريم تاريخي جديد.. ليونيل ميسي يتوج بجائزة أميرة أستورياس الرياضية في إسبانيا

النصر السعودي

النصر يقترب من خطف نجم خيتافي.. مفاوضات متقدمة لحسم صفقة لويس ميلا

كأس العالم

أعلى 10 منتخبات قيمة تسويقية في كأس العالم 2026.. رباعي يتخطى المليار

بالصور

تموين الشرقية.. ضبط 33.5 طن زيوت مجهولة المصدر خلال حملة تموينية مكبرة

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

هل توجد سيارة بـ100 ألف جنيه؟ إليك أفضل 5 سيارات بهذا السعر

أسعار السيارات
أسعار السيارات
أسعار السيارات

إنجى وجدان قبل وبعد فقدان وزنها

فقدت فوق الـ100 كيلو.. إنجى وجدان قبل و بعد فقدان وزنها
فقدت فوق الـ100 كيلو.. إنجى وجدان قبل و بعد فقدان وزنها
فقدت فوق الـ100 كيلو.. إنجى وجدان قبل و بعد فقدان وزنها

احذر.. هذه الاطعمة تزيد أعراض التهاب المفاصل

هذه الاطعمة تزيد أعراض التهاب المفاصل
هذه الاطعمة تزيد أعراض التهاب المفاصل
هذه الاطعمة تزيد أعراض التهاب المفاصل

فيديو

احمد سعد

بالكلمات.. أحمد سعد يختتم الألبوم الفرفوش بـ أوبا وورد

الشهيد عقيد رامي حسنين

حكاية بطل| قصة استشهاد أسد الصاعقة العقيد رامي حسنين.. فيديو

احمد سعد

خبر عاجل وجوزها.. أحمد سعد يشعل الصيف بأغاني الألبوم الفرفوش |فيديو

احمد سعد

"كوتي".. أحمد سعد يطلق أولى أغنيات الألبوم الفرفوش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد