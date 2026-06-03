أتلتيكو مدريد يفتح الباب أمام انتقال ألفاريز إلى برشلونة بوعد رسمي

تتواصل التكهنات حول مستقبل النجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، وإمكانية انتقاله إلى برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفي، قبل انطلاق الموسم الجديد، في ظل اهتمام متزايد من النادي الكتالوني بضمه.

وكان ألفاريز قد انضم إلى أتلتيكو مدريد قادمًا من مانشستر سيتي قبل موسمين، بعد خروجه من حسابات التشكيل الأساسي في الفريق الإنجليزي بسبب وجود النجم إيرلينج هالاند، قبل أن ينجح في إثبات نفسه سريعًا داخل الدوري الإسباني ويصبح أحد أبرز لاعبي الفريق.

ويضع برشلونة المهاجم الأرجنتيني ضمن أولوياته لتدعيم خط الهجوم خلال الميركاتو الصيفي، خاصة في ظل سعي النادي لإعادة بناء القوة الهجومية، بينما يتمسك أتلتيكو مدريد باستمرار لاعبه ويرفض فكرة رحيله إلى أحد المنافسين المباشرين في الليجا.

وخلال الأيام الأخيرة، تصاعد التوتر بين الناديين، بعدما لجأ أتلتيكو مدريد إلى السخرية من برشلونة عبر منصات التواصل الاجتماعي على خلفية الجدل الدائر حول الصفقة، ما زاد من سخونة الموقف بين الطرفين.

وفي هذا السياق، كشف الصحفي الإسباني جوتا جوردي، خلال برنامج “إل شيرينجيتو”، عن تطور جديد في الملف، حيث أوضح أن الرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد، ميجيل أنخيل جيل مارين، كان قد وعد اللاعب في وقت سابق بالمساعدة في تسهيل انتقاله إلى برشلونة.

وأضاف جوردي أن ألفاريز أبلغ إدارة ناديه قبل نحو عشرة أيام برغبته في ارتداء قميص برشلونة خلال الفترة المقبلة، ما يفتح الباب أمام مزيد من التطورات في هذا الملف الشائك.

ومن المنتظر أن تتضح الصورة بشكل أكبر خلال الأسابيع المقبلة، في ظل ترقب موقف الناديين، واحتمال تأجيل أي مفاوضات رسمية إلى ما بعد انتهاء بطولة كأس العالم، المقرر انطلاقها في 11 يونيو الجاري وتستمر حتى 15 يوليو المقبل.