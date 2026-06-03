برشلونة يحسم موقفه من التفريط في «أراوخو»

حسم نادي برشلونة الجدل المثار حول مستقبل المدافع الأوروجواياني رونالد أراوخو، بعدما أكدت تقارير صحفية أن اللاعب خارج حسابات الراحلين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما أوردته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن إدارة برشلونة لا تفكر في بيع أراوخو، وتعتبره أحد العناصر الأساسية في مشروع الفريق خلال السنوات المقبلة، خاصة بعد تجديد عقده حتى صيف 2031 مطلع عام 2025.

وأشارت التقارير إلى أن النادي الكتالوني لن يناقش فكرة رحيل المدافع الأوروجواياني إلا في حال أبدى اللاعب رغبة واضحة في المغادرة، وهو أمر لا يبدو مطروحًا في الوقت الحالي، بعدما أكد أراوخو تمسكه بالبقاء واستكمال مسيرته داخل "كامب نو".

ويحظى اللاعب بثقة كبيرة من المدير الفني الألماني هانز فليك، الذي يرى فيه عنصرًا مختلفًا ومهمًا داخل الخط الخلفي، رغم تراجع عدد مشاركاته خلال الموسم الماضي بسبب بعض الظروف البدنية والنفسية التي تعرض لها.

كما يتمتع أراوخو بمكانة خاصة داخل غرفة الملابس، حيث يحمل شارة قيادة الفريق ويحظى بتقدير كبير من زملائه، وهو ما يعزز من أهميته داخل النادي سواء على المستوى الفني أو القيادي.

وأكد التقرير أن الإدارة الرياضية بقيادة ديكو والجهاز الفني يعتبران استمرار أراوخو جزءًا من خطة الحفاظ على استقرار الفريق، مشددين على أن العلاقة بين الطرفين تسير بصورة ممتازة ولا توجد أي عقبات مالية أو رياضية تهدد استمراره.

واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أن برشلونة أبلغ اللاعب بشكل مباشر بتمسكه الكامل به، مؤكدًا رغبته في استمرار الشراكة بين الطرفين لسنوات طويلة قادمة.