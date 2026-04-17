الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياح مثيرة للأتربة وأمطار رعدية.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة

محمد الشعراوي

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الجمعة 17 أبريل 2026، نشاطًا للرياح تتراوح سرعتها بين 40 إلى 50 كم/س على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة، وقد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق.

ويصاحب ذلك انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد، حيث تسجل العظمى على السواحل الشمالية من 25 إلى 26 درجة، وعلى القاهرة الكبرى والوجه البحري من 29 إلى 30 درجة، وعلى شمال الصعيد من 30 إلى 31 درجة.

كما تشير التوقعات إلى فرص سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من السلوم وسيوة ومطروح والعلمين، إلى جانب مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، وقد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء، وقد تكون غزيرة أحيانًا بنسبة حدوث تقارب 30% على بعض المناطق.

ومن المتوقع أيضًا سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من محافظة الإسكندرية ومناطق من وسط وجنوب الصعيد، وقد تمتد بشكل ضعيف جدًا إلى مناطق من شمال الصعيد والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، وقد تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 20% تقريبًا على بعض المناطق وعلى فترات متقطعة.

وتنشط الرياح أيضًا بهبات تتراوح سرعتها بين 60 إلى 70 كم/س على بعض المناطق وعلى فترات متقطعة، ما يزيد من إثارة الرمال والأتربة.

ونصحت التوقعات مرضى الحساسية والجيوب الأنفية بتجنب التعرض المباشر للهواء، واستخدام الكمامات عند الضرورة، كما دعت السائقين إلى توخي الحذر على الطرق السريعة بسبب تدهور الرؤية في بعض المناطق.

الطقس حالة الطقس اليوم حالة الطقس اليوم الجمعة الهيئة العامة للأرصاد الجوية

