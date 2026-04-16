توك شو | استقرار الطقس والعملات والذهب .. الجيش السوري يُسيطر على قاعدة قسرك الجوية في الحسكة

أسعار الذهب اليوم الخميس 16 أبريل 2026 وعيار 21 يسجل هذا الرقم

استعرض برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة صدى البلد، آخر تطورات أسعار الذهب في السوق المحلية، في ظل التغيرات المستمرة التي يشهدها المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا، وتأثره بعدة عوامل أبرزها حركة العرض والطلب وسعر صرف العملات.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وجاءت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم على النحو التالي:

أسعار صرف العملات اليوم الخميس 16 أبريل 2026

استعرض برنامج "صباح البلد" أسعار صرف العملات اليوم الخميس 16 أبريل 2026 وجاءت الأسعار كالتالي.

الدولار الأمريكي

شراء: 51.93 جنيه

بيع: 52.07 جنيه

اليورو

شراء: 61.19 جنيه

بيع: 61.36 جنيه

الجنيه الإسترليني

شراء: 70.39 جنيه

بيع: 70.58 جنيه

الريال السعودي

شراء: 13.84 جنيه

بيع: 13.88 جنيه

الدرهم الإماراتي

شراء: 14.13 جنيه

بيع: 14.17 جنيه

زحام مروري بالقاهرة الكبرى.. بدائل لتفادي التكدسات وتحذيرات مهمة للسائقين

أكد اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، وجود عدد من المحاور البديلة التي يمكن للمواطنين الاعتماد عليها لتجنب الكثافات، خاصة على الطريق الدائري ومناطق القاهرة الكبرى.

وأوضح أن القادمين من القاهرة إلى الجيزة يُفضل لهم استخدام محور روض الفرج – الضبعة، إلى جانب الاعتماد على امتداد رمسيس وصولًا إلى طريق النصر بدلًا من شارع صلاح سالم الذي يشهد كثافات متوسطة.

دمج ماسنجر مع فيسبوك.. ميتا تختبر تطبيقًا شاملاً وتحذر من مخاطر الاحتيال

كشف المهندس مصطفى رحيم، خبير تكنولوجيا المعلومات والتسويق الرقمي، أن شركة ميتا تدرس دمج تطبيق ماسنجر داخل فيسبوك ضمن استراتيجية جديدة تُعرف باسم “Super App”، على غرار تطبيق WeChat الصيني، بهدف توحيد الخدمات والمراسلات في منصة واحدة تسهّل تجربة المستخدم.

وأوضح أن الشركة لم تتخذ قرارًا نهائيًا بشأن إلغاء تطبيق «ماسنجر» المستقل، مشيرًا إلى أن التجارب لا تزال جارية على نطاق عالمي لقياس تفاعل المستخدمين مع هذه الخطوة قبل اعتمادها بشكل رسمي.

الأرصاد: اليوم ذروة الموجة الحارة.. وتحسن ملحوظ غدًا بانخفاض 7 درجات

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم الخميس يمثل ذروة الموجة الحارة التي تؤثر على مختلف المحافظات، حيث تسجل القاهرة الكبرى درجات حرارة تتراوح بين 36 و37 درجة مئوية، بزيادة تصل إلى 10 و12 درجة عن المعدلات الطبيعية.

أسباب الموجة الحارة

وأوضحت غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن ارتفاع درجات الحرارة يرجع إلى تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية قادمة من الصحراء الغربية، مع امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، مما يزيد من فترات سطوع الشمس وارتفاع الحرارة.

التعليم الإيرانية: تمديد نظام التعليم عن بعد في جميع المراحل الدراسية حتى إشعار آخر

قررت وزارة التعليم الإيرانية تمديد نظام التعليم عن بعد في جميع المراحل الدراسية حتى إشعار آخر، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

الصومال يرفض تعيين ممثلا إسرائيليا في أرض الصومال

أدان الصومال إعلان إسرائيل تعيين ممثل دبلوماسي في ما يسمى إقليم أرض الصومال واعتبره انتهاكا لسيادته، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

تفاصيل مشاركة محمد أبو العينين في مؤتمر البرلمان الدولي بإسطنبول

أكد مجدي يوسف مراسل صدي البلد أن اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في دورته الـ152 والمنعقدة في إسطنبول تمثل أكبر تجمع برلماني عالمي، بمشاركة 183 برلمانًا وطنيًا، ما يعكس أهمية الحدث على الساحة الدولية.

تحركات مصرية تعكس تقديرًا دوليًا

أشار يوسف إلى أهمية اللقاءات التي عقدها النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وعلى رأسها لقاؤه مع رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي توليا أكسون، والذي جاء بطلب مباشر منها، في دلالة واضحة على التقدير الدولي للدور المصري.

2.7 مليون مستفيد.. جهود مستمرة في قطاع الصحة لتعزيز الوقاية والعلاج المبكر

تواصل الدولة المصرية تنفيذ حزمة من المبادرات الصحية التي تستهدف تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، من خلال التركيز على الوقاية والكشف المبكر والعلاج، في إطار خطة شاملة تهدف إلى الحد من انتشار الأمراض المزمنة وتقليل مضاعفاتها، وصولًا إلى تحقيق منظومة تأمين صحي متكاملة تضمن رعاية صحية مستدامة لجميع المواطنين.

أكد محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن المبادرات الصحية حققت نجاحًا كبيرًا خلال فترة قصيرة، حيث تمكنت من الوصول إلى نحو 2.7 مليون مستفيد خلال ربع عام فقط، بنسبة إنجاز بلغت 70% من المستهدف.

أبو العينين: ما يجري في غزة والتصعيد الإقليمي اختبار صارخ لمصداقية النظام الدولي

أكد النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، أنه يتابع بقلق بالغ المأساة المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، إلى جانب التصعيد العسكري المتبادل بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، محذرًا من أن هذا التوتر يحمل مخاطر تصعيد إقليمي واسع يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

أزمة في بنية النظام الدولي وغياب العدالة

وأوضح أبو العينين أن تزامن هذه الأزمات يكشف عن أزمة عميقة في بنية النظام الدولي وميزان القوة والقانون وكرامة الإنسان، مشيرًا إلى أن الاعتماد على الحلول العسكرية وحدها أثبت فشله في تحقيق سلام أو أمن حقيقي.

الجيش السوري يُسيطر على قاعدة قسرك الجوية في الحسكة

كشفت وزارة الدفاع السورية عن تسلم الجيش قاعدة قسرك الجوية في ريف الحسكة بعد انسحاب قوات التحالف الدولي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.