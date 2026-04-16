زحام مروري بالقاهرة الكبرى.. بدائل لتفادي التكدسات وتحذيرات مهمة للسائقين

منار عبد العظيم

أكد اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، وجود عدد من المحاور البديلة التي يمكن للمواطنين الاعتماد عليها لتجنب الكثافات، خاصة على الطريق الدائري ومناطق القاهرة الكبرى. 

وأوضح أن القادمين من القاهرة إلى الجيزة يُفضل لهم استخدام محور روض الفرج – الضبعة، إلى جانب الاعتماد على امتداد رمسيس وصولًا إلى طريق النصر بدلًا من شارع صلاح سالم الذي يشهد كثافات متوسطة.

 مناطق تشهد كثافات مرتفعة

أشار هشام، خلال مداخلة ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إلى أن عدة مناطق حيوية مثل ميدان روكسي وغمرة وميدان رمسيس تشهد زيادة في الأحجام المرورية، نتيجة تكدس سيارات النقل العام والخاص، مؤكدًا أهمية استخدام محور روكسي – غمرة لتقليل الضغط على الشوارع السطحية.

إغلاقات جزئية بسبب أعمال التطوير

وأوضح الخبير المروري أنه لا توجد إغلاقات جديدة بخلاف الأعمال الجارية في المرحلة الثانية من الخط الرابع لمترو الأنفاق بشارع الهرم ومنطقة القومية العربية. كما أشار إلى وجود غلق جزئي أعلى كوبري أكتوبر بسبب أعمال صيانة، بالإضافة إلى إغلاقات محدودة في بعض محطات المونوريل بالتجمعات الجديدة.

 دعوة لاستخدام النقل العام

دعا هشام المواطنين إلى إنهاء مصالحهم قبل مواعيد الذروة والاعتماد على وسائل النقل العام لتقليل التكدس المروري، خاصة مع استمرار أعمال التطوير في عدد من المحاور الرئيسية.

تحذيرات من السرعة والشبورة

اختتم الخبير المروري تصريحاته بالتحذير من السرعات الزائدة، خصوصًا في أوقات انخفاض الكثافات، مشددًا على ضرورة الالتزام بالسرعات المقررة. 

كما نبه إلى توقع تكون شبورة مائية كثيفة صباح الجمعة على الطرق السريعة والزراعية، ما يستدعي القيادة بحذر شديد، خاصة في الساعات الأولى من اليوم.

