قوة النسيج الوطني.. محمد أبو العينين يهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد القيامة

وجّه النائب محمد أبو العينين رئيس نادي سيراميكا كليوباترا رسالة تهنئة إلى الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، معبرًا عن اعتزازه بروح المحبة والوحدة التي تجمع المصريين.

وكتب أبو العينين عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “عيد قيامة مجيد مقدمًا التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولجميع الإخوة الأقباط، متمنيًا أن يعيد الله المناسبة على مصر وشعبها بالخير والسعادة.

وأكد أن هذه المناسبات تعكس قوة النسيج الوطني وترسخ معاني التلاحم بين أبناء الشعب، مشيرًا إلى أن مصر ستظل نموذجًا للوحدة، حيث يعيش المسلمون والمسيحيون تحت مظلة وطن واحد تسوده قيم المواطنة والأخوة.

وأضاف أن الأعياد تمثل دائمًا فرصة لتعزيز التماسك الوطني، مجددًا تأكيده على أن مصر ستبقى وطنًا يجمع أبناءه بالمحبة والانتماء، داعيًا الله أن يحفظ البلاد ويديم عليها الأمن والاستقرار