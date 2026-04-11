أعيادنا دافع لصلابة وتماسك الوطن.. محمد أبو العينين يهنئ الأقباط بعيد القيامة

هنأ الإعلامي أحمد موسى، الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، قائلا:" كل سنة والمسيحيين بألف خير وكل سنة وقداسة البابا تواضروس الثاني باب الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بألف خير ".

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"النائب محمد أبو العينين رئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط هنأ الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد".



وأضاف أحمد موسى :"أبو العينين أكد أننا أمام مناسبة تجمع كل المصريين وتؤصل لقوة نسيج هذا الشعب الملتحم بسماحته والمتاخي بوطنيته والقوي بمحبته والعظيم بالتمائه وجذوره".

وتابع:" أبو العينين أكد أننا نعيش في مصر وطنا لا يفرق، وأعياذا تجمعنا على الخير والبر والتعاون حيلا منينا لا ينفك مسلمين ومسيحيين تحت راية الوطن وضمير المواطنة وألفة الأخوة وقوة الاصطفاف خلف قيادتنا الحكيمة ومصرنا الحبيبة".

وأكمل أحمد موسى:" أبو العينين أشار إلى أن أعيادنا دوما دافعا لصلابة وتماسك هذا الوطن، وستظل مصر وطنا يسكننا قبل أن نسكنه، ويعيش فينا خالدا مخلذا كتلك الكلمات التي خلدت أصحابها ووثقت أجمل معاني الأخوة والانتماء في التاريخ".



