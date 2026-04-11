أحمد موسى : ترامب عايز الحرب مع إيران تتوقف عشان عنده انتخابات تجديد نصفي

علق الإعلامي أحمد موسى، على المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران في إسلام آباد لوقف الحرب.



وقال موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" النووي ومضيق هرمز اهم ملفات المفاوضات الإيرانية الأمريكية ".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" إيران تتمسك بحق تخصيب اليورانيوم وأمريكا ترفض وجود اي تخصيب او أي برنامج نووي".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"نرامب عايز الحرب تتوقف وهو عنده انتخابات تجديد نصفي في نوفمبر المقبل لأنه لازم يدخل الانتخابات ومعندوش اي حرب كي لا يفقد الشعبية".



ولفت الإعلامي أحمد موسى :"ايران ترغب في وقف الحرب لانها اتبهدلت ونتنياهو لا يرغب في وقف حرب ايران".



