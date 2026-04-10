شقيق أحمد موسى: أخي وطني ولم يتلون.. وسنقاضي كل من تطاول عليه

أكد الدكتور محمد موسى، أن شقيقه الإعلامي أحمد موسى ابن مصر كلها، وليس ابن الصعيد فقط، والجميع يعلم أن أحمد موسى وطني ولم يتلون في يوم من الأيام، وعانى كثيرًا من أجل وطنه، وهذا هو حق الوطن عليه.

وأضاف شقيق الإعلامي أحمد موسى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسن محفوظ، أن الإعلامي أحمد موسى محب لوطنه، وأنه يقف في صف الدولة، ويعمل دائمًا على مساندة الدولة، لأن ما يتم من قبل الدولة بالفعل يتطلب من الجميع الإشادة والمساندة.

ولفت إلى أن هناك بعض الأشخاص يتطاولون على الإعلامي أحمد موسى، وأن هذا لا يقبله أحد، وأنه لا يرفض الانتقاد والرأي والرأي الآخر، لكن من يتطاول على الإعلامي أحمد موسى سيتم ملاحقته قانونيًا لأننا في دولة قانون.

وأشار إلى أن الإعلامي أحمد موسى لا يرد على التطاول من البعض لأننا في دولة قانون، وأن القانون المصري يطبق على الجميع.

وأوضح أن الهجوم على الإعلامي أحمد موسى يكون من بعض القنوات المعادية، وأن دعم الإعلامي أحمد موسى للدولة لن يتغير مهما حدث من الأعداء.