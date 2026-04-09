أحمد موسى يشيد بقرار رئيس الوزراء بمد مواعيد غلق المحال التجارية

وجه الإعلامي احمد موسي الشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قرار مد مواعيد غلق المحال التجارية حتى الساعة الحادية عشرة مساءً، مع استثناء الأماكن السياحية، وذلك في ضوء تراجع أسعار النفط.

وكتب موسى عبر حسابه على منصة “إكس”: "قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمد مواعيد غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية من غد الجمعة وحتى نهاية شهر أبريل لتكون الساعة 11 مساءً بدلاً من 9، يستحق الشكر والتحية لأنه يتجاوب مع مصالح الناس ورغباتهم، ويستفيد منه الملايين من العاملين في الورديات الليلية.

كما وجه الشكر للدكتور مصطفى مدبولي، واصفا اياه برجل المهام والمسؤوليات، على ما يقوم به من جهد كبير في إدارة الأزمات بحكمة وصبر وتحمل حتى نتجاوز هذه الأيام الصعبة على العالم كله.

كما شكر أيضاً لشعب مصر العظيم المساند لبلده، والذي يتحمل كل الإجراءات بعزيمة وقوة ومحبة للوطن"

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مد غلق المحال التجارية لـ 11 مساء حتى نهاية أبريل، بدلا من الساعة 9 مساء.