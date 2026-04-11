أحمد موسى عن مفاوضات إسلام آباد : تحول مهم

علق الإعلامي أحمد موسى، على المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران في إسلام آباد لوقف الحرب .



وقال موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" العالم كله يتابع ما يحدث في اسلام اباد".

وأضاف :" شهدنا أرفع لقاء بين أمريكا وايران منذ أيام الخميني,, ولأول مرة نائب رئيس أمريكا يجلس مع القيادات الإيرانية".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"نشهد الان تحول مهم وهل ينتهي هذا التحول الى اتفاق ام استمرار الحرب".



ولفت الإعلامي أحمد موسى :" محدش بعرف ماذا يدور داخل قاعات مفاوضات ايران وامريكا في اسلام اباد".

