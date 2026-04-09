أخبار التوك شو| أحمد موسى: الرئيس السيسي يعمل بمنتهى الحكمة ويحظى باحترام وثقة العالم.. ونائب الرئيس الأمريكي يُحذّر طهران

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، باقة من أبرز الأخبار والتقارير من البرامج التليفزيونية، حيث استعرضت برامج التوك شو عددًا من القضايا والملفات المهمة على الساحة، ونرصد فيما يلي أهم ما جاء فيها.



نائب الرئيس الأمريكي يُحذّر طهران: فتح مضيق هرمز شرط أساسي لاستمرار الهدنة وإلا عودة الحرب

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، على لسان نائب رئيسها، أن إيران تعهدت بإعادة فتح مضيق هرمز، مشددًا على أن هذه الخطوة تمثل عنصرًا حاسمًا في تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين.



سفير مصر الأسبق بإسرائيل: مصر تمتلك خبرة واسعة في التوسط بين الأطراف المتنازعة

أكد السفير حازم خيرت، سفير مصر الأسبق في إسرائيل، أن مصر تلعب دورًا كبيرًا أسهم في تحويل الاتفاق من حالة هشة إلى اتفاق أكثر قوة، موضحًا أن هناك تفاصيل عديدة مازالت قيد المناقشة.



الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط تؤكد ضرورة ضمان حرية الملاحة الدولية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، برئاسة النائب محمد أبو العينين، أصدرت بيانا ترحب فيه بالاتفاق الذي تم التوصل إليه لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإسرائيل من ناحية، وإيران من ناحية أخرى.



تامر أمين: اللي بيحصل في الأهلي عدل.. ولاعيبة كتيرة دماغها في الدولارات مش البطولات

علق الإعلامي تامر أمين، على تعادل النادي الأهلي أمام نادي سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .



أحمد موسى: إسرائيل عندها 250 رأس نووي و6 مفاعلات جديدة

علق الإعلامي أحمد موسى، على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف قصف إيران لمدة أسبوعين.



إحنا أساتذة مفاوضات.. أحمد موسى: الرئيس السيسي يعمل بمنتهى الحكمة ويحظى باحترام وثقة العالم

مضيق هرمز متفتحش.. أحمد موسى: إيران تهدد بضرب أي سفينة تحاول العبور

مكالمة بين نتنياهو وترامب تشعل الجدل.. تصعيد إسرائيلي مستمر ولبنان خارج اتفاق الهدنة

قالت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية، إن إسرائيل تواصل تنفيذ غارات جوية مكثفة على العمق اللبناني، رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرة إلى أن لبنان لم يكن ضمن هذا الاتفاق.



البيت الأبيض: ترامب ماضٍ في إنهاء القدرات الصاروخية لإيران وسط تطورات إقليمية متسارعة

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصمم على المضي قدماً في استراتيجية تهدف إلى القضاء على القدرات الصاروخية الإيرانية، في إطار التصعيد المتزايد في الملفات الأمنية بالمنطقة، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.



الدفاع المدني اللبناني: 254 شهيدًا و1165 مصابًا جراء غارات الاحتلال على لبنان

أكد الدفاع المدني اللبناني، سقوط 254 شهيدًا و1165 مصابًا جراء غارات الاحتلال على لبنان، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .