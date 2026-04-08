مضيق هرمز متفتحش.. أحمد موسى: إيران تهدد بضرب أي سفينة تحاول العبور

علق الإعلامي أحمد موسى، على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف قصف إيران لمدة أسبوعين.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "ما حدش بيتكلم من أمريكا وإيران عن البنود المتواجدة داخل اتفاق الهدنة، وحتى الآن لا أحد يعلم الشروط التي تم التوافق عليها بين الجانبين".

وأوضح أحمد موسى أن نائب الرئيس الأمريكي يترأس وفد أمريكا في مباحثات باكستان مع وفد إيران برئاسة وزير الخارجية الإيراني.

وأشار إلى أن مضيق هرمز “لم يتم فتحه حتى الآن”، لافتا إلى أن إيران هددت بضرب أي سفينة تحاول المرور منه.