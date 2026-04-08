التعادل السلبي يحسم لقاء حرس الحدود ومودرن سبورت في الدوري

سيطر التعال السلبي على أحداث مباراة مودرن سبورت وحرس الحدود، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على ملعب ستاد المكس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الثانية لبطولة الدوري المصري.

وبهذا التعادل؛ رفع مودرن سبورت رصيده إلى 26 نقطة في المركز السادس بجدول المسابقة في مجموعة الهبوط، بينما أصبح رصيد حرس الحدود 19 نقطة في المركز الحادي عشر.

وخاض مودرن سبورت، المباراة، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف

الدفاع: محمود رزق، علي الفيل، علي فوزي، حمدي مارسيلو

الوسط: غنام محمد، عماد حمدي، أحمد مصطفى، رشاد المتولي، سليم سليمان

هجوم: محمود ممدوح