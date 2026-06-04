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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لبنان ..الاحتلال يطالب السكان بالامتناع عن التوجه إلى جنوب نهر الزهراني

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
محمود نوفل

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن القتال في جنوب لبنان مستمر مع مواصلة استهداف مواقع وبنى تحتية تابعة لحزب الله.

وطالب جيش الاحتلال من السكان الامتناع عن التوجه إلى المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني حتى إشعار آخر.

وميدانيا ؛ أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فرض قوات لواء جولاني  سيطرة عملياتية على مرتفعات الشقيف جنوبي لبنان.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه رصد عنصرين من عناصر المقاومة اللبنانية خلال الهجوم على مرتفعات الشقيف ، لافتا إلى أن دبابة تابعة للواء جولاني استهدفت العنصرين قرب قلعة الشقيف.


وبيّن جيش الاحتلال أن سلاح الجو نجح في قتل العنصرين بعد استهدافهما من قبل دبابة إسرائيلية.

وفي وقت لاحق ؛ أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، أن الجيش سيواصل توسيع عملياته العسكرية ، واحتلال مزيد من الأراضي في جنوب لبنان ، وتعزيز انتشاره شمال نهر الليطاني، مؤكداً أن تل أبيب ماضية في ما وصفه بإزالة التهديدات الأمنية القادمة من حزب الله.

وجاءت تصريحات نتنياهو خلال جلسة للحكومة الإسرائيلية عقب إعلان جيش الاحتلال السيطرة على قلعة الشقيف، حيث اعتبر أن إسرائيل تعمل على فرض واقع أمني جديد على الجبهة الشمالية، على غرار ما قامت به في مناطق أخرى.


وأضاف أن قوات الاحتلال الإسرائيلية ستواصل توسيع نطاق عملياتها وتعميق وجودها العسكري شمال الليطاني، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأمن على الحدود الشمالية.

كما زعم نتنياهو، أن قواته تمكنت خلال الأسابيع الأخيرة من إيقاع خسائر كبيرة في صفوف حزب الله، مؤكداً استمرار العمليات العسكرية لتحقيق الأهداف التي حددتها الحكومة الإسرائيلية.
 

لبنان نهر الزهراني جيش الاحتلال نتنياهو شمال الليطاني

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