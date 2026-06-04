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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استشهاد شخص وإصابة 3 آخرين في الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد شخص وإصابة 3 آخرين اليوم، الخميس، بالغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارة من مسيرة على طريق بلدتي كفررمان حبوش في قضاء النبطية جنوبي لبنان.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد اثنين من المسعفين في غارة جوية إسرائيلية استهدفت جنوب البلاد، ليرتفع بذلك عدد قتلى العاملين في مجال الطوارئ والقطاع الصحي إلى 130 على الأقل منذ بدء الحرب الإسرائيلية في مارس الماضي.

وجاء في بيان للوزارة أن "العدو الإسرائيلي استهدف مباشرة سيارة إسعاف تابعة لجمعية رسالة الكشفية"، المرتبطة بحركة أمل، حليفة حزب الله، مضيفاً أن "هذا أسفر عن استشهاد اثنين من المسعفين وإصابة ثالث بجروح بالغة".


ونشرت الوزارة صوراً لسيارة إسعاف متضررة بشدة، تتناثر منها كمامات طبية على الطريق.

لبنان جنوب لبنان الصحة اللبنانية غارات إسرائيلية

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