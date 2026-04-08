جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استهداف برج سكني ومنصة صواريخ في بيروت
لمدة 3 فترات.. فيفا يعلن إيقاف قيد الاتحاد السكندري
أبو العينين: علي ماهر من أفضل المدربين ولن أوافق على رحيله للأهلي
أبو العينين: قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء للأهلي أمام سيراميكا كليوباترا صحيح
أبو العينين يرد على الانتقادات ويشيد بأداء سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي.. فيديو
500 ألف جنيه غرامة.. عقوبات رادعة لمخالفي قانون الكلاب الخطرة
سيدة مصرية تعيش 85 عامًا بعيدًا عن عائلتها الحقيقية.. شاهد
أبو العينين: مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا كانت متكافئة بين الفريقين
إدانة الشناوي.. ننشر تفاصيل تقرير حكم مباراة الأهلي وسيراميكا والعقوبة المنتظرة
مسؤولون أمريكيون: واشنطن تحافظ على جاهزيتها العسكرية في المنطقة بالتزامن مع المفاوضات
محمد أضا يكشف موقف لجنة الحكام من طلب الأهلي الاستماع لمحادثة الفار
فزورة عكس المنطق.. تامر أمين يعلق على مستوى الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

جمال عبد الجواد: وقف القتال بين أمريكا وإيران هدنة هشة.. وواشنطن لم تحقق أهدافها

أمريكا وإيران
أمريكا وإيران
رحمة سمير

أكد الدكتور جمال عبد الجواد أستاذ العلوم السياسية، أن وقف القتال بين الولايات المتحدة وإيران يمثل تطورًا إيجابيًا، لكنه لا يعكس الوصول إلى اتفاق حقيقي قابل للحياة أو مستدام على المدى الطويل.

غياب الحرب أفضل من استمرارها

وأوضح "عبد الجواد" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج “المشهد”، أن “غياب الحرب أفضل بالتأكيد من استمرارها”، إلا أن ما تم التوصل إليه حتى الآن لا يرقى إلى مستوى تسوية شاملة، مشيرًا إلى أن الاتفاق الحالي أشبه بتهدئة مؤقتة لا تعالج جذور الصراع، بل تعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل اندلاع المواجهات.

ورقة ضغط جديدة لم تمتلكها سابقًا

وأضاف أستاذ العلوم السياسية،  أن الصيغة المطروحة، والتي تقوم على وقف الضربات مقابل استمرار فتح مضيق هرمز، منحت إيران ورقة ضغط جديدة لم تكن تمتلكها سابقًا، لافتًا إلى أن قواعد إدارة المضيق لا تزال غير واضحة، ما يفتح الباب أمام استخدامه كورقة تفاوضية في أي تصعيد قادم.

 الولايات المتحدة لم تحقق مكاسب حقيقية

وأشار أستاذ العلوم السياسية،  إلى أن الولايات المتحدة لم تحقق مكاسب حقيقية من هذه المواجهة، موضحًا أنها دخلت حربًا “اختيارية” دون ضرورة واضحة، وخرجت منها دون تحقيق أهدافها الرئيسية، سواء فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني أو الصواريخ أو النفوذ الإقليمي.

إيران لا تزال تحتفظ بقدرتها على الصمود

وفي المقابل، لفت "عبد الجواد"، إلى أن إيران، رغم الخسائر التي تكبدتها على المستويات العسكرية والاقتصادية، لا تزال تحتفظ بقدرتها على الصمود، معتبرًا أن مفهوم “الانتصار” لديها يرتبط بالاستمرار وعدم الاستسلام، وهو ما يجعلها أقرب لتحقيق أهدافها مقارنة بالتصور الأمريكي للنتائج.

كما أشار إلى وجود اختلاف جوهري في طبيعة التفكير بين الطرفين، حيث تتعامل واشنطن بعقلية “الصفقات” والمكاسب المادية، بينما تتحرك طهران وفق اعتبارات أيديولوجية وقيم معنوية مثل الصمود والكرامة، وهو ما ساهم في تعقيد مسار التفاوض.

وأكد أن الاتفاق الحالي يعاني من ثغرات كبيرة، خاصة مع استبعاد أطراف إقليمية مؤثرة من مظلته، واستمرار تحركات عسكرية في بعض المناطق، ما يهدد بتقويضه في أي لحظة.

واختتم عبد الجواد تصريحاته بالتأكيد على أن المنطقة لا تتجه نحو سلام حقيقي، بل نحو مرحلة من التهدئة الهشة التي قد تتبعها جولات جديدة من الصراع، ولكن بوتيرة أقل حدة.

وزير التربية والتعليم

حقيقة منح طلاب المدارس اجازة غداً الخميس بمناسبة خميس العهد ..توضيح عاجل

المتهم

اسماء اعتبارية ودور رعاية بعيدا عن المنوفية.. تفاصيل صادمة تنتظر أطفال حمل السفاح لشقيقتين من عمهما

محمود وفا

لجنة الحكام تحسم الجدل حول ركلة جزاء مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

الأهلي ولجنة الحكام

قرار نهائي.. ماذا قال رئيس لجنة الحكام عن ركلة جزاء الأهلي أمام سيراميكا؟

عداد الكهرباء

شحنت بـ100 جنيه ونزل 50 فقط في رصيد عداد الكهرباء.. اعرف السبب

النائب محمد سمير بلتاجي

تبرع 5% من المصريين بمليون جنيه.. نائب يطرح خطة عاجلة لإنهاء ديون مصر

وفاة شاب على كوبري المظلات

عنده اكتئاب .. تفاصيل وفاة شاب على كوبري المظلات

الشاب الضحية

خانته مع صديقه.. مفاجآت 10 ساعات تحقيقات في إنهاء حياة شاب على يد حبيبته بكرداسة

مصنع بورسعيد يطلق أول قطار محلي خلال أشهر.. أرشيفية

مصر تدخل عصر صناعة القطارات.. مصنع بورسعيد يطلق أول قطار محلي خلال أشهر.. والمحافظ يؤكد: ندعم الصناعة الوطنية لتحقيق التنمية

وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران فرصة لتجنب كارثة إقليمية| وخبير يشرح

وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران.. خبير: فرصة لتجنب كارثة إقليمية

أمريكا وإيران.. ماذا بعد وقف إطلاق النار؟

صراع أمريكا وإيران.. ماذا بعد وقف إطلاق النار؟

كامارو تعود من بوابة الحلبات.. مستقبل غامض على الطرق

شيفروليه كامارو
شيفروليه كامارو
شيفروليه كامارو

الشمر والنعناع.. أفضل أعشاب للتخلص من الغازات

الشمر و النعناع.. أفضل أعشاب للتخلص من الغازات
الشمر و النعناع.. أفضل أعشاب للتخلص من الغازات
الشمر و النعناع.. أفضل أعشاب للتخلص من الغازات

اسعار شيفروليه أوبترا موديل 2020 المستعملة في مصر

شيفروليه أوبترا موديل 2020‏
شيفروليه أوبترا موديل 2020‏
شيفروليه أوبترا موديل 2020‏

فولجا 2026 تعود من جديد.. هوية روسية بروح صينية

فولجا 2026
فولجا 2026
فولجا 2026

سماح أنور

كواليس أعمالها.. أبرز تصريحات سماح أنور ورسائل مؤثرة عن والديها

اختفاء غامض لفتاة

رجعولي بنتي.. اختفاء غامض لفتاة مريضة يشعل القلق في سوهاج

مرض والد حمادة هلال

شلل نصفي.. حمادة هلال يكشف تفاصيل أزمة صحية قاسية لوالده ويستعرض قصة كفاحه

كارنفال السيارات الكلاسيكية

شاهد| كرنفال السيارات الكلاسيكية يزين شوارع القاهرة.. لهذا السبب!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد