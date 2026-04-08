سيناريوهات مرعبة ين الحرب والهدنة.. الساعات القادمة ستحسم مصير المنطقة| تفاصيل

قال الكاتب والمحلل السياسي، جمال رائف، إن المنطقة تواجه خلال الساعات القادمة مجموعة من السيناريوهات المعقدة، مؤكدًا أن الأحداث متسارعة للغاية بحيث أصبح من الصعب حصرها في مسار واحد فقط.

3 سيناريوهات أمام المنطقة

وأضاف رائف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج 90 دقيقة على قناة المحور، أن السيناريو الأول يتمثل في التصعيد، والثاني يرتبط بالتهدئة وفرض الهدنة ودعم المسار الدبلوماسي، بينما السيناريو الثالث يتمثل في استمرار الوضع على حاله، ما بين الحرب واللاحرب.

بنتكلم بالدقايق والساعات

وأشار المحلل السياسي، إلى أن السيناريو الأخير يمثل أخطر المراحل، لأنه قد يتحول إلى حرب استنزاف طويلة الأمد، مؤكدًا أن تسارع الأحداث يجعل من الصعب التنبؤ بمسار حاسم، مضيفًا: "إحنا بقينا بنتكلم بالدقايق والساعات"، في إشارة إلى حجم التوتر والتقلب في المشهد الإقليمي، الذي يتطلب تحركات دقيقة وسريعة.