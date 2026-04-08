موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

واجه فريق برشلونة بقيادة المدرب هانز فليك خصمه أتلتيكو مدريد بقيادة دييجو سيميوني مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

استضاف برشلونة أتلتيكو مدريد على ملعب سبوتيفاي كامب نو، وتميز الشوط الأول بالإثارة والتوتر، حيث تمكن جوليان ألفاريز من تسجيل هدف التقدم لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 45 قبل نهاية الشوط الأول.

وشهدت الدقيقة 44 طرد باو كوبارسي لاعب برشلونة ببطاقة حمراء مباشرة بعد عرقلته لجوليانو سيميوني، ما منح الضيوف أفضلية عددية في بقية مجريات اللقاء.

وفي الشوط الثاني، أضاف ألكسندر سورلوث الهدف الثاني لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 70، ليحسم الفوز لصالح الفريق الضيف بنتيجة 2-0.

سيحل برشلونة ضيفًا على أتلتيكو مدريد في مباراة الإياب، التي ستُقام على ملعب ميتروبوليتانو يوم الثلاثاء المقبل الموافق 14 إبريل 2026، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر، 10:00 مساءً بتوقيت السعودية.