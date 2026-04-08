رسميا.. لجنة الحكام باتحاد الكرة تؤكد صحة قرار الحكم محمود وفا

علق أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام عبر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة، على أزمة عدم احتساب ركلة جزاء لصالح الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا، في إطار منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية ببطولة الدوري المصري.

وكان الأهلي قد تعادل 1-1 مع نظيره سيراميكا كليوباترا في إطار منافسات الدوري.

وجاء بيان الحكم كالتالي:

الحكم كان في تمركز جيد وتمتع برؤية واضحة داخل منطقة الجزاء وقرر أن الحالة لا تعد لمسة يد

كما أجرى حكم الفيديو المساعد المراجعة باستخدام زوايا الكاميرا المختلفة وسرعات الإعادة المتنوعة، حيث تبين أن يد اللاعب المدافع كانت في وضع طبيعي لحظة ملامسة الكرة للذراع، دون أن تؤدي لتكبير حجم الجسم بشكل غير طبيعي

كذلك اتضح أن حركة ذراع اللاعب كانت في محاولة لتجنب ملامسة الكرة وأن مسار الكرة كان متجها نحو الذراع

من زاوية كاميرا التسلل في الجهة اليمنى التي تفسر الحركة التي قام بها اللاعب المدافع، كما يمكن ملاحظة اللقطة بسرعة مناسبة، مع استخدام التقريب "زوم" والتحليل خطوة بخطوة حتى لحظة ملامسة الكرة لليد

وبالرجوع للمواد التعليمية السابقة الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم نجد مثالا توضيحيا، حيث بعد التنفيذ الركلة الركنية وقطع الكرة لمسافة تقارب 25 متر تصل إلى ذراع المدافعة وهي تحاول تفادي ملامسة الكرة للذراع

ومن ضمن اعتبارات الاتحاد الدولي لكرة القدم، يؤخذ في الحسبان أن اللاعب يحاول تجنب ملامسة الكرة للذراع

وبناء على ما سبق قررت لجنة الحكام إلى أن هذه الحالة لا تعد لمسة يد تستوجب العقوبة