شوبير : أوسكار رويز ولا يصلح لإدارة لجنة الحكام

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن اختيار محمود وفا حكم لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا سوء تقدير وإدارة من لجنة الحكام ولم يتم قراءة الموقف بالشكل الصحيح.

وأضاف شوبير في تصريحات إذاعية : محمود وفا حكم مباراة المغرب وليبيا في تصفيات شمال أفريقيا يوم الأحد وعاد يوم الأثنين لمصر ثم حكم مباراة الأهلي وبالتالي لم يأخذ وقته الكافي للراحه وبالتالي أثر على قراراته.

وأكمل : أوسكار رويز كمدرب للحكام عالمي ورأيته يمنح تدريبات قوية للحكام لكن في الإدارة ضعيف ولا يصلح لإدارة لجنة الحكام.

وأردف : رئيس لجنة الحكام كلاتنبرج تولى المهمة ولم يكمل الموسم ورحل وكان يخرج في تصريحات ليكشف تفاصيل القرارات التحكيمية وهو ما أغضب الحكام وتسبب ذلك في رحيله.

وأشار شوبير بعد التجارب الثلاث لرئاسة الأجانب لجنة الحكام في مصر يجب أن يكون رئيسها حكم مصري ورغم اختلافي مع جمال الغندور في وقت من الأوقات لكنه أخرج جيل مميز من الحكام

وأختتم شوبير تصريحاته قائلا : يجب عدم التفكير في لجنة حكام أجنبي وأري أن أوسكار مدير فني للجنة ولكن لا يدير المنظومة