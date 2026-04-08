مجدي عبدالغني: الأهلي ليس في انتظار ركلة جزاء لتحقيق المكسب

وجه مجدي عبدالغني نجم الأهلي السابق انتقادا لاذاعا للمارد الأحمر بعد التعادل مع أمام سيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري المصري.

وقال مجدي عبدالغني في تصريحاته: هل وصلت المرحلة بالأهلي لدرجة إنه يطالب بركلة جزاء لتحقيق الفوز احتسبت ركلات ترجيح كثير للأهلي ليست صحيحة ولن نجلس نطالب بركلة الجزاء التي لم تحتسب.

وأضاف: من المفترض أن ينهى الأهلي المباراة مبكرا وركلة الجزاء التي لم تحتسب من الممكن أن تضيع أيضا في الدقائق الأخيرة وهناك أمثلة كثيرة للاعبين كبار.

وأكمل: لحظة تسجيل ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة فالتوقيت يكون صعب ويحتاج لاعب أعصابة قوية وثابت يستطيع تسجيل الكرة.

واختتم مجدي عبدالغني تصريحاته، قائلا: الأهلي ليس في انتظار ركلة جزاء لتحقيق المكسب أو التوجه إلى أن الحكم ظلم الأهلي والفوز يكون بشخصيته وحاليا متأخر عن الزمالك وبيراميدز.