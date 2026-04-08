طلاب جامعة بنها الأهلية يشاركون في الورشة التدريبية الخمسين بأكاديمية الشرطة

شارك طلاب جامعة بنها الأهلية في فعاليات الورشة التدريبية الخمسين التي نظمتها أكاديمية الشرطة المصرية لطلاب الجامعات، تحت عنوان:“دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدولة”، وذلك بمقر مركز بحوث الشرطة.

وأكد الدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، أن مشاركة طلاب الجامعة في هذه الورشة تأتي انطلاقًا من اهتمام الجامعة بتعزيز الأنشطة التوعوية والتثقيفية، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب لفهم التحديات التي تواجه الأمن القومي، إلى جانب تنمية مهاراتهم التحليلية والفكرية، بما يمكنهم من التعامل مع القضايا المعاصرة بكفاءة.

بناء شخصية متكاملة

وأضاف أن هذه الورش تمثل جزءًا من استراتيجية الجامعة لبناء شخصية متكاملة تجمع بين التميز الأكاديمي والمشاركة الفعالة في الأنشطة الطلابية.

وأشار إلى أن هذه المشاركة تأتي في ضوء توجهات الدولة لتعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والجهات المعنية، بما يسهم في رفع مستوى وعي الشباب بالتحديات التي تواجه الوطن، وترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية الوطنية لديهم.

من جانبه، أوضح الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، أن هذه الورش تمثل منصة تعليمية مهمة لتعريف الطلاب بمفهوم الأمن القومي الشامل، وتنمية مهارات التفكير النقدي والتحليلي، بما يسهم في تأهيلهم لمواجهة التحديات الفكرية والمعلوماتية.

وأكد حرص الجامعة على إشراك طلابها في مثل هذه الفعاليات لتعزيز روح الانتماء والمسؤولية الوطنية.