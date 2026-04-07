إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الدائري بالقليوبية

أصيب 8 أشخاص فى حادث تصادم ميني باص على الطريق الدائري بالقليوبية وجرى نقلهم إلى مستشفى قليوب لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تلقت بلاغًا من غرفة عمليات هيئة الإسعاف المصرية فرع القليوبية يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى التعامل مع المصابين ونقلهم إلى المستشفى.

وتواصل الأجهزة المعنية متابعة الموقف للوقوف على ملابسات الحادث، مع استمرار رفع آثار التصادم وتسيير الحركة المرورية.

كما دفعت قوات المرور بأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة إلى طبيعتها في أسرع وقت، مع تكثيف التواجد المروري بمحيط موقع التصادم.

فيما تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين فور نقلهم إلى المستشفى، وجارى متابعة حالتهم الصحية والتأكد من استقرارها.